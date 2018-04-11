Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 69 - ΚΥΠΡΟΥ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128 & ΚΑΝΑΡΗ

ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 86 - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΡΕΘΑ 113 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΤΖΙΑΦΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 64 - ΚΑΘ. ΝΟΤΑΡΑ Μ. ΑΓΥΙΑ

ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΤΖΙΑΦΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 64 - ΚΑΘ. ΝΟΤΑΡΑ Μ. ΑΓΥΙΑ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣΤΗΛ.: 26930 71977

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2614-001.851

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ

14:00-22:30

ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ)ΤΗΛ.: 2610-520.772

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΗΛ.: 2610-993.895

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 11/04/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481465

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