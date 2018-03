Πασχαλιά στις αίθουσες με «Πίτερ Ράμπιτ» & «Γκαστόν» - Καταφθάνουν & οι «Avengers» - ΔΕΙΤΕ τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Νωρίς φέτος το Πάσχα και ως εκ τούτου, είναι πολλές οι κινηματογραφικές ταινίες της περιόδου που έχουν προγραμματιστεί για προβολή. Στο πνεύμα των ημερών και εφόσον σας τραβούν τα φιλμ θρησκευτικού περιεχομένου αλλά με μία φρέσκια προσέγγιση και οπτική, προβάλλεται η «Μαρία Μαγδαληνή» του Γκαρθ Ντέιβις με την Ρούνι Μάρα και τον Γιοακίν Φοίνιξ ως Ιησού Χριστό.

Για μικρούς αλλά και μεγάλους υπάρχει ο «Peter Rabbit» σε σκηνοθεσία Will Gluck που συνδυάζει live action ηθοποιούς μ’ έναν χαριτωμένο animated λαγό (με τη φωνή του James Corden στα αγγλικά και του Φάνη Μουρατίδη στην ελληνική μεταγλώττιση). Ποιος είναι ο Πίτερ ράμπιτ που ήδη έκανε επιτυχία στις αίθουσες της Αμερικής, μα ο σκανταλιάρης λαγός, ο ήρωας που εμπνεύστηκε η Αγγλίδα Μπέατριξ Πότερ που ζούσε σε φάρμα στο ειδυλλιακό Lake District της Βόρειας Αγγλίας.

Για τα παιδιά συνεχίζεται και η προβολή του «Σέρλοκ Ζουμπόμς – Sherlock Gnomes» του Τζον Στίβενσον με τις φωνές του Tζόνι Ντεπ και του Τζέιμς Μακ Αβόι στα αγγλικά ενώ από τις 29 Μαρτίου ξεκίνησε να παίζεται η χαριτωμένη animation ταινία «Λέο Ντα Βίντσι: Αποστολή Μόνα Λίζα» της εταιρείας Tanweer, σε σκηνοθεσία Σέρτζιο Μάνφιο, με ήρωα ένα πανέξυπνο αγόρι εφευρέτη που μαζί μ’ ένα κορίτσι ονόματι Μόνα Λίζα, θ’ αναζητήσουν ένα θησαυρό.

Επίσης ξεκίνησε 29 Μαρτίου να προβάλλεται μαζί με τις ΗΠΑ το νέο φιλμ επιστημονικής φαντασίας του «παραμυθά» του Χόλυγουντ Στίβεν Σπίλμπεργκ, “Ready Player One” με τον Τάι Σέρινταν όπου συνδυάζονται φαντασμαγορικά εφέ, μία βίντεο γκέιμ αισθητική και μαζί μία ανθρώπινη ιστορία.

Το Πάσχα θα δούμε και την «μαύρη» κωμωδία που άρεσε στην Αμερική «Game Night» των Τζον Φράνσις Ντάλει και Τζόναθαν Γκολντστάιν, με τον Τζέισον Μπέιτμαν, την Ρέιτσελ Μακ Άνταμς και τον Κάιλ Τσάντλερ αλλά και το θρίλερ που επίσης έκανε εντύοωση στις ΗΠΑ, στην πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ South by Southwest στο Ώστιν του Τέξας στις 9 Μαρτίου 2018, «A Quiet place – Ένα Ήσυχο Μέρος» με πρωταγωνιστές το ζευγάρι και στη ζωή Έμιλι Μπλαντ και Τζον Κραζίνσκι, ο οποίος υπογράφει και την σκηνοθεσία και μέρος του σεναρίου.

Μιλώντας για θρίλερ/φιλμ τρόμου και προφανώς για τους λάτρεις του είδους, το Πασχαλινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και το «Strangers: Ματωμένη νύχτα» που είναι σίκουελ του προ δεκαετίας «Κλείδωσες;», σε σκηνοθεσία Γιοχάνες Ρόμπερτς με πρωταγωνίστριες την Κριστίνα Χέντρικς και την Τζέμα Γουόρντ, το «Amityville: Το Ξύπνημα» με την Τζένιφερ Τζέσιον Λι, την Μπέλα Θορν και τον Κάμερον Μόναγκαν, το «Truth or Dare – Θάρρος ή Αλήθεια» σε σκηνοθεσία Τζεφ Γουάντλοου με νεανικό καστ ηθοποιών και το «Ιστορίες Φαντασμάτων – Ghost Stories» των Τζέρεμι Ντάισον, Άντι Νάιμαν με πρωταγωνιστές τον Νάιμαν και τον Μάρτιν Φρίμαν.

Υπάρχει και Γαλλικό σινεμά. Ο «Γκαστόν ο γκαφατζής – Gaston Lagaffe» σε σκηνοθεσία Pierre-François Martin-Laval με τον Théo Fernandez στον βασικό ρόλο (το φιλμ έχει βασιστεί στο ομώνυμο κόμικ) και η «Υπόσχεση της αυγής» σε σκηνοθεσία Eric Barbier, με τον Πιέρ Νινέ και την Σαρλότ Γκένσπουργκ που μάλιστα κέρδισε το βραβείο κοινού στο 19ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου κινηματογράφου της Αθήνας, τον φετινό Μάρτιο.

Ακόμα υπάρχει το κοινωνικό φιλμ με στοιχεία θρίλερ «Μόνο εσένα βλέπω» με αξιόλογη σκηνοθετική υπογραφή από τον Μαρκ Φόρστερ και πρωταγωνιστές την Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζέισον Κλαρκ καθώς και τον Ντάνι Χιούστον, και το ρομαντικό φιλμ «Ο Ήλιος του μεσονυκτίου – Midnight sun» σε σκηνοθεσία Σκοτ Σπιρ με τον 24χρονο γιο του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Πάτρικ και την Μπέλα Θορν, η αληθινή ιστορία αεροπειρατείας «7 Days in Entebbe» σε σκηνοθεσία José Padilha, με τους Ντάνιελ Μπρουλ και Ρόζαμουντ Πάικ που έκανε την πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ του Βερολίνου 2018, το υποψήφιο φέτος για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας «The Insult» από τον Λίβανο (διανομή από Seven Films) σε σκηνοθεσία Ziad Doueiri, η “Mrs Hyde” σε σκηνοθεσία Σερζ Μποζόν με την σπουδαία Ιζαμπέλ Ιπέρ και τους Ρομέν Ντουρί και Χοσέ Γκαρθία αλλά και η τελευταία ταινία του ογδοντάρη πια Ρομάν Πολάνσκι «Based on a true story», ένα ερωτικό ψυχολογικό θρίλερ, με τολμηρές σκηνές όπως λέγεται, μουσική από τον νικητή φέτος του Όσκαρ Αλεξάντρ Ντεσπλά και τις Εύα Γκριν και Εμανουέλ Σενιέ στους ρόλους των βασικών ηρωίδων.

Φυσικά από τώρα έχουν κλείσει θέση στα previews της 25ης Απριλίου 2018, οι φαν για το νέο «Avengers – Infinity War, Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας» των Τζο και Άντονι Ρούσο, της Μάρβελ, με όλους τους υπερήρωες παρέα και κακό της ιστορίας τον Τζος Μπρόλιν.

Δεν θα παραλείψουμε και την έξοδο του νέου φιλμ του Γουές Άντερσον του «Grand Budapest Hotel», με τίτλο «Το Νησί των σκύλων – Isle of Dogs» που ήταν το εναρκτήριο φιλμ του φετινού Φεστιβάλ του Βερολίνου (στην ταινία που είναι μία πρωτότυπη stop-motion animated δημιουργία, δανείζουν τις φωνές τους μεταξύ άλλων οι Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Greta Gerwig και Frances McDormand).

Ακόμα το Πάσχα κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας η «Barbara», μια ταινία του Ματιέ Αμαλρίκ για την περίφημη τραγουδίστρια Μπαρμπαρά, με πρωταγωνιστές τον ίδιο και την Ζαν Μπαλιμπάρ (το φιλμ απέσπασε δύο βραβεία Σεζάρ, μεταξύ των οποίων, του πρώτου γυναικείου ρόλου καθώς και το βραβείο Ποιητικής Αφήγησης στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών).

Επίσης μέσα στον Μάιο καταφθάνει και το «Deadpool 2» με τον Ράιαν Ρέινολντς και πάλι ως ο παιχνιδιάρης και «βρωμόστομος» υπερήρωας της Μάρβελ και τον Τζος Μπρόλιν κι εδώ στο ρόλο του κακού.

Στο Πασχαλινό κινηματογραφικό πρόγραμμα υπάρχουν κι άλλοι τίτλοι (ελπίζουμε να υπάρξουν και θεατές) όπως μία Ελληνική παραγωγή με τίτλο «Μπλε Βασίλισσα» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σιπσίδη με τους Μιχάλη Οικονόμου, Θέμη Πάνου, Δημήτρη Ήμελλο και θέμα τη ληστεία ενός σπάνιου διαμαντιού, ένα δραματικό φιλμ από την Βοσνία με τίτλο «Men don’t cry» σε σκηνοθεσία Alen Drljević και πρωταγωνιστή τον Sebastian Cavazza που ήταν η πρόταση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης φέτος στα Όσκαρ, στην κατηγορία της ξενόγλωσσης παραγωγής (έχει τιμηθεί στο 52ο Διεθνές Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι της Τσεχίας), το πολεμικό δράμα «The Exception – Το τελευταίο φιλί του Κάιζερ» που εκτυλίσσεται στην Ολλανδία του 1940, σε σκηνοθεσία David Leveaux και τον βετεράνο, υποψήφιο φέτος για Όσκαρ β’ ανδρικού, Κρίστοφερ Πλάμερ και μαζί του τους Jai Courtney και Λίλι Τζέιμς, το action θρίλερ "Revenge" σε σκηνοθεσία Coralie Fargeat με την Matilda Anna Ingrid Lutz που παίχθηκε στο Φεστιβάλ του Σάντανς το 2017 αλλά και το φιλμ μυστηρίου «The girl in the fog» σε σκηνοθεσία Donato Carissi με τους Τόνι Σερβίλο και Ζαν Ρενό.

Να θυμίσουμε ότι συνεχίζεται και η προβολή του νέου «Pacific Rim: Η Εξέγερση», συνέχεια του monster movie του 2013, με τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο μόνο σεναριογράφο εδώ, τον Σ. Στίβεν Ντι Νάιτ στην σκηνοθεσία και δυνατό καστ που περιαλαμβάνει τον Τζον Μπογιέγκα του νέου «Star Wars», τον Σκοτ Ίστγουντ και τον Τσάρλι Ντέι.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

"Read Player One".

"Γκαστόν ο Γκαφατζής".

«Avengers – Infinity War, Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας».