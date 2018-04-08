Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 8 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 8 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ

ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 355 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ

ΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 64

02:00 πμ - πρωί

ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8-ΜΕΤ/ΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-523.261

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23100

21:00-πρωί

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22221

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ)ΤΗΛ.: 2610-520.772

ΡΙΟΥ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥΤΗΛ.: 2610-931.050

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 08/04/2018 10:09

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481322

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