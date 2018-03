Μάχη του «Pacific Rim: Εξέγερση» και της "Λάρα Κροφτ" στο εγχώριο box office - Μέτριο το ξεκίνημα της "Μαρίας Μαγδαληνής"

Μάχη ανάμεσα στο νέο «Pacific Rim: Εξέγερση» σε σκηνοθεσία Steven S. DeKnight και σενάριο του Guillermo del Toro και του Zak Penn, και της ταινίας «Tomb Raider: Lara Croft» με την Αλίσια Βικάντερ είχαμε στο εγχώριο boxoffice, το εορταστικό τετραήμερο 22 με 25 Μαρτίου 2018 με νικήτρια τη νέα ταινία της Λάρα Κροφτ που σε 10 μέρες προβολής έφτασε πλέον τα 82.000 πανελλαδικά. Στις ΗΠΑ η σπιντάτη περιπέτεια όπου συμπρωταγωνιστεί ο Ντόμινικ Γουέστ έχει πλησιάσει τα 42 εκατομμύρια συν άλλα 170 εκατομμύρια από την προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο.

Αναφορικά με το «Pacific Rim: Εξέγερση» με τα τεράστια μηχανοκίνητα ρομπότ, μπορεί να μην είχαν την υπογραφή του κατόχου Όσκαρ πλέον Μεξικανού Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, όπως το αυθεντικό πρώτο φιλμ, εν τούτοις το νέο «Pacific Rim», έδειξε ότι κρατά το κοινό του και σε 67 αίθουσες πανελλαδικά (στην Πάτρα παίζεται στα Odeon Veso Mare) έκοψε το περασμένο 4ήμερο της πρεμιέρας του 14.000 εισιτήρια, σύμφωνα με στοιχεία από την ανάρτηση του flix.gr.

Η 1η ταινία όπως θυμίζει το flix.gr, είχε ανοίξει τον Σεπτέμβριο του 2013, σε 71 αίθουσες πανελλαδικά, με 16.701 εισιτήρια, λίγο καλύτερα δηλαδή. Στις ΗΠΑ το «Pacific Rim: Εξέγερση» το περασμένο σαββατοκύριακο κατάφερε να εκθρονίσει τον "Μαύρο Πάνθηρα" της Μάρβελ μετά από 5 εβδομάδες, φτάνοντας σε εισπράξεις τα 28 εκατομμύρια δολάρια, συν άλλα 122 από την προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο.

Στο μεταξύ την περασμένη Πέμπτη βγήκαν και 2 ταινίες με πρωταγωνιστή τον ψαγμένο Αμερικανό ηθοποιό Χοακίν Φίνιξ. Στην Πάτρα ήρθε μόνο η μία, η «Μαρία Μαγδαληνή» του Γκαρθ Ντέιβις (στην 2η αίθουσα του Πάνθεον και στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε) και παρότι πρόκειται για μία καλογυρισμένη και συγκινητική ταινία που δεν επικεντρώνεται μόνο στο πρόσωπο της «αδικημένης» από την Καθολική εκκλησία Μαρίας Μαγδαληνής (εξαιρετική η Ρούνι Μάρα) αλλά και στο νόημα της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού (Χοακίν Φοίνιξ) δεν φαίνεται να προσέλκυσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κοινού.

Ωστόσο μιας και οδεύουμε στις άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα αξίζει τον κόπο να δει την ταινία το κοινό. Σε 59 αίθουσες πανελλαδικά, η «Μαρία Μαγδακηνή» πλησίασε το περασμένο τετραήμερο 22-25/3/2018 τα 5.500 εισιτήρια. Η άλλη ταινία με τον Φοίνιξ είναι η ταινία της Λιν Ράμσεϊ, «You Were Never Really Here», που βρέθηκε στην 5η θέση του εγχώριου box office, με μέσο όρο 446 εισιτήρια ανά αίθουσα. Έκοψε σε 16 αίθουσες κοντά 6.700 εισιτήρια.

Τέλος ενώ η περιπέτεια «Η Συμμορία του Τυφώνα», με τους Τόμπι Κέμπελ και Ράιαν Κουάντεν με πολλές… εξωπραγματικές σκηνές αλλά αρκετή δράση και ενδιαφέρον, σε 35 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε το 4ήμερο της πρεμιέρας της, 3.036 εισιτήρια (προβάλλεται και στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ