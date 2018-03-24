Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 26 Μαρτίου

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 26 Μαρτίου Κηδείες
 

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ   86

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα  26-3-2018 & ώρα  4 μ. μ.  από τον  Ιερό  Ναό Αγίου Ιωάννου – Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α` Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΑΣΗΜΩ (χήρα) ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΖΩΗ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΣΠΥΡΟΣ & ΞΑΝΘΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ» 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ.:2610 454.184, FAX:2610450.732, ΚΙΝ.:6944 320.495 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ, ΤΗΛ.:455.151

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/03/2018 17:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/480734

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