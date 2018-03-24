Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 26 Μαρτίου

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 26-3-2018 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου – Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α` Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΣΗΜΩ (χήρα) ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΓΓΟΥΡΕΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΖΩΗ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΣΠΥΡΟΣ & ΞΑΝΘΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ.:2610 454.184, FAX:2610450.732, ΚΙΝ.:6944 320.495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ, ΤΗΛ.:455.151