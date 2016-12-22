Έφυγαν από τη ζωή και κηδευτούν την Τετάρτη 7 Μαρτίου

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤ. ΚΑΪΑΦΑ

(ΕΤΩΝ 90)

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ & ΖΑΧΑΡΑΤΗ ΚΑΪΑΦΑ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΪΑΦΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΣΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ        ΤΑ ΔΙΣΕΕΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

 

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΤΑΞΙΑΡΧ. ΝΑΚΟΥ

Θανούσα κηδεύουμε την Τέταρτη 7-3-2018 & ώρα 1:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΓΓΕΛΗΣ &ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΜΙΧΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΓΩΝΑ(χήρα)ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΚΜΠΑΣΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ &ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θανούσα κηδεύουμε την Τέταρτη 7-3-2018 & ώρα 1:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ &ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ(χήρα) ΙΩΑΝ.ΒΛΑΧΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΑ &ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΝΕΣΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ &ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΖΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(χήρα)ΕΜΑΝ. ΜΠΕΛΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΣΟΦΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΘΩΜΑΣ, ΝΙΚΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ &ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΦΡΑΓΚ. ΑΡΜΑΚΟΛΑ

ΕΤΩΝ 33

Θανοντα κηδευουμε την Τεταρτη 7-3-2018 & ωρα 3:30 μ.μ. από τον Καθολικο Ιερο Ναο Αγιου Ανδρεου (Μαιζώνος 81). Η ταφη θα γινει στο Α΄ Δημοτικο Νεκροταφειο Πατρων

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΜΑΚΟΛΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΜΑΚΟΛΛΑ

ΟΙ ΠΑΠΠΟΙ

ΑΡΘΟΥΡΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΑΡΜΑΚΟΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΒΑ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΦΩΦΩ (χήρα) ΔΗΜ. ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΕΤΩΝ 80

Θανούσα κηδεύουμε την Τέταρτη 7-3-2018 & ώρα 3:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λευκας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ &ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας).
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/03/2018 23:12

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/478384

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