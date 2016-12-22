Έφυγαν από τη ζωή και κηδευτούν την Τετάρτη 7 Μαρτίου

ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤ. ΚΑΪΑΦΑ
(ΕΤΩΝ 90)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΖΑΧΑΡΑΤΗ ΚΑΪΑΦΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΪΑΦΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΣΙΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΕΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΤΑΞΙΑΡΧ. ΝΑΚΟΥ
Θανούσα κηδεύουμε την Τέταρτη 7-3-2018 & ώρα 1:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΚΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΓΓΕΛΗΣ &ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΜΙΧΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΓΩΝΑ(χήρα)ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΚΜΠΑΣΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ &ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
Θανούσα κηδεύουμε την Τέταρτη 7-3-2018 & ώρα 1:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ &ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ(χήρα) ΙΩΑΝ.ΒΛΑΧΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΑ &ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΝΕΣΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ &ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΖΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(χήρα)ΕΜΑΝ. ΜΠΕΛΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΣΟΦΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΘΩΜΑΣ, ΝΙΚΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ &ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΦΡΑΓΚ. ΑΡΜΑΚΟΛΑ
ΕΤΩΝ 33
Θανοντα κηδευουμε την Τεταρτη 7-3-2018 & ωρα 3:30 μ.μ. από τον Καθολικο Ιερο Ναο Αγιου Ανδρεου (Μαιζώνος 81). Η ταφη θα γινει στο Α΄ Δημοτικο Νεκροταφειο Πατρων
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΜΑΚΟΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΜΑΚΟΛΛΑ
ΟΙ ΠΑΠΠΟΙ
ΑΡΘΟΥΡΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΑΡΜΑΚΟΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΒΑ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΦΩΦΩ (χήρα) ΔΗΜ. ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΕΤΩΝ 80
Θανούσα κηδεύουμε την Τέταρτη 7-3-2018 & ώρα 3:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λευκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ &ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας).
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.