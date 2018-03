Αίγιο: Τα Οσκαρικά φιλμ “Call me by your name” και το “Lady Bird” στον «Απόλλωνα»

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει για τον Δημοτικό κινηματογράφο «Απόλλωνα» του γειτονικού Αιγίου, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 με δύο ξεχωριστές ταινίες, το τρυφερό και ευαίσθητο “Call me by your name – Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου” του Λούκα Γκουαντανίνο, το οποίο κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου (Τζέιμς Άιβορι) και το “Lady Bird” της Γκρέτα Γκέεργουικ, που ήταν υποψήφιο για 5 Όσκαρ και περιγράφει μια χαριτωμένη ιστορία ενηλικίωσης.

«Call me by your Name»

Ο δεκαεπτάχρονος Elio (Timothee Chalamet) περνά ένα τεμπέλικο καλοκαίρι στην ιταλική εξοχή με τους γονείς του. Την ηρεμία καταλύει ο ερχομός ενός ψηλού, μαυρισμένου Αμερικάνου, του Oliver (Armie Hammer), ο οποίος θα βοηθήσει τον καθηγητή πατέρα του Elio (Michael Stuhlbarg) στην έρευνά του. Στην αρχή ο Elio αντιμετωπίζει το νεοφερμένο επιφυλακτικά και, παρόλο που ψάχνει αφορμές για να περάσει χρόνο με τον Oliver, του φέρεται με υπεροψία. Παιδί διανοούμενων ακαδημαϊκών, ο Elio κοροϊδεύει την αμερικάνικη αργκό του Oliver. Οι μεταξύ τους λεκτικές κονταρομαχίες αποκτούν ρομαντική χροιά, και σύντομα ο Elio και ο Oliver γίνονται αχώριστοι. Παρόλο που κάποια στιγμή ο Oliver πρέπει να επιστρέψει στην Αμερική, αυτή είναι η πρώτη αγάπη του Elio, και θα μείνει στην καρδιά και στο μυαλό του για πάντα.

Διάρκεια: 132 Λεπτά

«Lady Bird»

Η Κριστίν ΜακΦέρσον, στοργικά ονομαζόμενη, αλλά και αυτοαποκαλούμενη “Πασχαλίτσα”, είναι μια φιλόδοξη, λαμπρή και πρώιμα ανεπτυγμένη τελειόφοιτος του σχολείου. Αναζητώντας να απελευθερωθεί από τα προάστια του Σακραμέντο, ονειρεύεται μια διαφορετική ζωή γεμάτη ουρανοξύστες της ανατολικής ακτής, μεγάλα πανεπιστήμια και κοσμοπολίτικη ζωή. Αλλά οι βαθμοί της δεν είναι οι πιο υψηλοί και δεν έχει καμία σημαντική διασύνδεση, κι έτσι η Λαίδη Μπερντ πρέπει να εκμεταλλευτεί τις εξωσχολικές της δραστηριότητες για να συνεχίσει να ονειρεύεται το κολέγιο. Μπαίνει στη θεατρική ομάδα και εκεί γνωρίζει νέους φίλους, τις πρώτους της έρωτες και μια έντονη δημόσια ζωή.

Με τη μητέρα να είναι επικριτική και να εργάζεται διπλές βάρδιες ως νοσοκόμα, τον πατέρα πρόσφατα απολυμένο και τον αδελφό της να έχει βγάλει το Μπέρκλεϊ και να δουλεύει σε σούπερ-μάρκετ, ξέρει ήδη ότι η καλή ζωή μετά το σχολείο δεν είναι ένας απλός περίπατος στο πάρκο.

Διάρκεια: 93 λεπτά.

Το «Lady Bird» παίζεται αυτή την εβδομάδα και στην Πάτρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών – Πέμπτη 8/3 έως Τετάρτη 14/3/2018:

• «Lady Bird»: 19:30 – είσοδος 5 ευρώ

• «Call by your name»: 21:30 είσοδος 5 ευρώ

*Τη Δευτέρα 12/3 το πρόγραμμα λόγω κινηματογραφικής λέσχης διαμορφώνεται ως εξής:

• «Lady Bird»: 19:30

• Κινηματογραφική Λέσχη - «Victoria» : 21:30 (είσοδος για μέλη δωρεάν, μη μέλη 4 & 3 ευρώ).