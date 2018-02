O Ιταλός συγγραφέας Πάολο Κονιέττι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Έναν από τους πιο αναγνωρισμένους και αγαπημένους των αναγνωστών συγγραφέα, τον Πάολο Κονιέττι, νικητή του Βραβείου Στρέγκα 2017, υποδέχεται το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις 19:00, το απόγευμα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Megaron Plus.

Η παρουσίαση του διακεκριμένου Iταλού πεζογράφου και κινηματογραφιστή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της καθιερωμένης παρουσίασης, στην Ελλάδα, κορυφαίων λογοτεχνών που έχουν τιμηθεί με αυτήν τη σημαντική διάκριση.

Τον φημισμένο συγγραφέα συστήνει στο κοινό η Άννα Παπασταύρου, μεταφράστρια στα ελληνικά του βραβευμένου μυθιστορήματός του «Τα οχτώ βουνά» («Le otto montagne»), το οποίο κυκλοφορεί αυτόν τον μήνα από τις Εκδόσεις Πατάκη και έχει επίσης αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις στη Γαλλία και τη Βρετανία (English Pen Translates Award). Μετά το πέρας της ομιλίας του (στα ιταλικά με ταυτόχρονη μετάφραση), ο Πάολο Κονιέττι θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Το Premio Strega (Βραβείο Στρέγκα) αποτελεί τη σπουδαιότερη λογοτεχνική διάκριση της Ιταλίας. Θεσμοθετήθηκε στα 1947, είναι ετήσιο και έχει απονεμηθεί σε πεζογράφους διεθνούς ακτινοβολίας, όπως ο Αλμπέρτο Μοράβια, ο Ουμπέρτο Έκκο, ο Τσέζαρε Παβέζε κ.ά. Το 2017, ο Πάολο Κονιέττι τιμήθηκε με το Premio Strega Giovani και με το Premio Strega, δύο βραβεία αφιερωμένα στα βουνά, όπως είπε ο ίδιος.

Στα «Οχτώ βουνά», ο Κονιέττι εξερευνά τις περιστασιακές αλλά ακλόνητες σχέσεις των ανθρώπων, τη δυνατότητά τους να μαθαίνουν και να αναζητούν τη θέση τους στον κόσμο. «Θα μπορούσα να πω πως άρχισα να γράφω αυτήν την ιστορία όταν ήμουν μικρό παιδί, γιατί είναι μία ιστορία που μου ανήκει με τον τρόπο που μου ανήκουν και οι αναμνήσεις μου. Τα τελευταία χρόνια, όταν με ρωτούν για τι πράγμα μιλάει, απαντώ στερεότυπα: Για δύο φίλους κι ένα βουνό. Ναι, ακριβώς γι' αυτό μιλάει» σημειώνει ο συγγραφέας.

O Πάολο Κονιέττι (Μιλάνο, 1978) έχει γράψει, επίσης, τα βιβλία «Manuale per ragazze di successo» (2004), «Una cosa piccola che sta per esplodre» (2007), «Sofia si veste sempre di nero» (2012) και «A pesca nelle pozze piu profonde» (2014) (για τον εκδοτικό οίκο Minimum fax). Με θέμα τα βουνά έχει δημοσιεύσει το έργο «Il ragazzo selvatico» (Terre di mezzo, 2013). Είναι, επίσης, επιμελητής της ανθολογίας διηγημάτων New York Stories (Einaudi, 2015).

Η εκδήλωση του Μεγάρου θα μεταδοθεί απευθείας μέσω διαδικτύου από τον ιστότοπο της υπηρεσίας Δίαυλος (diavlos.grnet.gr) του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και θα είναι ανοικτή σε όλους. Η παρακολούθηση της μετάδοσης θα είναι εφικτή και μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου (www.megaron.gr).

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται από τις 17:30.

Πηγή: ΑΠΕ