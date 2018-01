ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ του νέου φιλμ της Μάρβελ, "Ο Αντ-Μαν και η Σφήκα"

Το διαφημιστικό teaser trailer καθώς και η σχετική αφίσα του νέου φιλμ της Marvel, με τίτλο «Ant-Man and the Wasp – Ο Αντ-Μαν και η Σφήκα» σε σκηνοθεσία του 53χρονου Payton Reed, γνωστού από την σκηνοθεσία του στις ταινίες «Down with Love», «Yes Man», «Bring It On» και «The Break-Up», μόλις κυκλοφόρησαν. To φιλμ θα βγει στις ΗΠΑ στις 6 Ιουλίου 2018 και στη χώρα μας θα το δούμε από την εταιρεία Feelgood.

Από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, έρχεται λοιπόν η ταινία «O Ant-Man και η Σφήκα», ένα καινούργιο κεφάλαιο με ήρωες που έχουν την απίστευτη ικανότητα να μικραίνουν.

Μετά το τέλος του «Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος», ο Scott Lang ζει πλέον με τις συνέπειες των επιλογών του, μοιράζοντας το χρόνο του ως υπέρ-ήρωας, αλλά και ως πατέρας.

Προσπαθώντας να ισορροπήσει την σπιτική ζωή και τις ευθύνες του ως Ant-Man, αντιμετωπίζει μια καινούργια πρόκληση που του αναθέτουν η Hope Ban Dyne και ο δόκτωρ Hank Pym.

Ο Scott πρέπει να ξαναφορέσει το κοστούμι του και να μάθει να πολεμάει δίπλα στη Σφήκα, ως μια δεμένη ομάδα που δουλεύει μαζί για να καλύψει μυστικά από το παρελθόν.

Τον ρόλο του Scott Lang / Ant-Man υποδύεται ο 49χρονος Paul Rudd και συμπρωταγωνιστούν οι Michael Peña, Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy Greer, Randall Park αλλά και οι Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne, Michael Douglas, κ.α.

Στην Ελλάδα η ταινία θα βγει στις 5 Ιουλίου.