Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου

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ΚΗΔΕΙΑ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝ/ΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΤΩΝ 92

 

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-1-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑ και ΑΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΤΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

TA EΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΑΡΙΤΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ -  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένος μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΙΟΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 21-1-2018 και ώρα 3μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:  ΠΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ  (χήρα) ΒΑΣ. ΓΑΝΟΥ, ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΑΝΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας).
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 30/01/2018 16:20

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/473961?skip_cache=yes

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