Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝ/ΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-1-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑ και ΑΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΤΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
TA EΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΑΡΙΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένος μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΙΟΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 21-1-2018 και ώρα 3μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΓΑΝΟΥ, ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΑΝΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας).
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.