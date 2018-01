Το περιοδικό @UP του πανεπιστημίου Πατρών έγινε τεσσάρων ετών

Το μηνιαίο περιοδικό του Πανεπιστημίου μας @UP, με το τρέχον, 40ό τεύχος του (Ιανουάριος 2018), συμπλήρωσε τέσσερα (4) χρόνια κυκλοφορίας. Με το τεύχος αυτό το @UP γίνεται η μακροβιότερη περιοδική έκδοση στην ιστορία του Ιδρύματός μας, καθώς η προηγούμενη έκδοση, η «Πανεπιστημιακή Ενημέρωση» είχε κυκλοφορήσει σε 39 τεύχη κατά τα έτη 2000-2005. Υπενθυμίζουμε ότι το @UP έχει κάποια χαρακτηριστικά που το καθιστούν ξεχωριστό ανάμεσα στις εκδόσεις των ελληνικών τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων: συντάσσεται από ομάδα εθελοντών, κυρίως φοιτητών αλλά και αποφοίτων μας, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα βήμα στις απόψεις και τον δυναμισμό των νέων. Με σταθερές στήλες, αλλά και ανανεούμενα άρθρα και συνεργάτες, κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον της κοινότητάς μας σε Πάτρα και Αγρίνιο. Την Επιτροπή Έκδοσης του περιοδικού αποτελούν οι Καθηγητές: Ν. Αβούρης, Ι. Βαν-Ντερ-Βέϊλε, Δ. Καρδαμάκης, Α. Κωστίου, Θ. Μονιούδη-Γαβαλά, ενώ υλικό για δημοσίευση γίνεται δεκτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά τα τεύχη του περιοδικού στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: http://www.upatras.gr/el/up ή να τα αναζητήσετε σε έντυπη μορφή στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης.