Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 7 Μαρτίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 7 Μαρτίου
 

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΔΕΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 37 - Β. ΡΟΥΦΟΥ
ΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 89
ΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 42
ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ
ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ
02:00 πμ - πρωί
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ

ΡΙΟ
14:00-22:30
ΣΚΑΡΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΙΤΤΑ 38Α - ΡΙΟΤΗΛ.: 2614-003.084

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)
ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 24450

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12
ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΜΒΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ
ΤΗΛ.: 2610-520.046

ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ
ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-22:30
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ)
]ΤΗΛ.: 2610 527.236

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 07/03/2018 11:10

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/471485

thebest.gr © 2018

Life&the City
20 Πατρινοί, άσχετοι με το θέατρο, πειραματίζονται κι ανεβάζουν μια πρωτοποριακή παράσταση στον ΑπόλλωναΗ παράσταση θα ανέβει στο δημοτικό θέατρο της Πάτρας 16,17 και 18 Μαρτίου
20 Πατρινοί, άσχετοι με το θέατρο, πειραματίζονται κι ανεβάζουν μια πρωτοποριακή παράσταση στον Απόλλωνα
Αθλητισμός
Το 40ό Ράλι Αχαιός από τον ΑΟΠ στην ΠάτραΤο σαββατοκύριακο 10-11/3
Το 40ό Ράλι Αχαιός από τον ΑΟΠ στην Πάτρα
Culture
«Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια» του Τηλέμαχου Τσαρδάκα με τους Μπακλέση, Μπιμπή στο θέατρο ActΜόνο για 6 Παραστάσεις 12, 13,19,20,26 και 27 Μαρτίου
«Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια» του Τηλέμαχου Τσαρδάκα με τους Μπακλέση, Μπιμπή στο θέατρο Act


Φαρμακεία
Πολιτική
Ενεργοποιούνται πόροι ΕΣΠΑ 24 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης απορριμμάτων Σύσκεψη Περιφέρειας – Δήμων – ΦΟΔΣΑ στις 19 Μαρτίου
Ενεργοποιούνται πόροι ΕΣΠΑ 24 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης απορριμμάτων
Κοινωνία
Ολημερίς τα σβήνανε... Ξανά εργασίες για τα συνθήματα στον "Απόλλωνα" - ΦΩΤΟ Η θλιβερή εικόνα μετά τη διακοπή των εργασιών συντήρησης
Ολημερίς τα σβήνανε... Ξανά εργασίες για τα συνθήματα στον "Απόλλωνα" - ΦΩΤΟ

Αγορά
«Ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός ως μια μεγάλη Επιχειρηματική Ευκαιρία» στο Επιμελητήριο ΑχαΐαςTην Τετάρτη 7 Μαρτίου
«Ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός ως μια μεγάλη Επιχειρηματική Ευκαιρία» στο Επιμελητήριο Αχαΐας



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια ο Ανδρέας Αρμακόλας - Κηδεύεται την Τετάρτη στον καθολικό ναό Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια ο Ανδρέας Αρμακόλας - Κηδεύεται την Τετάρτη στον καθολικό ναό
Πάτρα: Πέθανε στα 32 του ο Γιώργος Πανούτσος Πάτρα: Πέθανε στα 32 του ο Γιώργος Πανούτσος
Πάτρα: "Καλό ταξίδι μάστορα..." Πάτρα: "Καλό ταξίδι μάστορα..."
Αυτός είναι ο 30χρονος από το Αγρίνιο, ο οποίος κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικων αγοριών - ΦΩΤΟ Αυτός είναι ο 30χρονος από το Αγρίνιο, ο οποίος κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικων αγοριών - ΦΩΤΟ
Έρχονται 42 νέες παιδικές χαρές στις γειτονιές της Πάτρας – Πού θα λειτουργήσουν Έρχονται 42 νέες παιδικές χαρές στις γειτονιές της Πάτρας – Πού θα λειτουργήσουν
Ηλεία: Το μπουκάλι είχε μέσα ένα μήνυμα - Πού πήγαινε; Ηλεία: Το μπουκάλι είχε μέσα ένα μήνυμα - Πού πήγαινε;
Πάτρα: «Λιμενικός μαχαίρωσε στο πόδι το 14χρονο προσφυγόπουλο»- Προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη οι αλληλέγγυοι –ΦΩΤΟ Πάτρα: «Λιμενικός μαχαίρωσε στο πόδι το 14χρονο προσφυγόπουλο»- Προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη οι αλληλέγγυοι –ΦΩΤΟ
Αυτό το ελαιόλαδο εάν το έχετε αγοράσει μην το καταναλώσετε Αυτό το ελαιόλαδο εάν το έχετε αγοράσει μην το καταναλώσετε
Ατελείωτος ο θρήνος για τους Πατρινούς που φεύγουν νέοι από τη ζωή - Δύο κηδείες 30χρονων σήμερα Ατελείωτος ο θρήνος για τους Πατρινούς που φεύγουν νέοι από τη ζωή - Δύο κηδείες 30χρονων σήμερα
Νοσταλγία! Τα ξύλινα θρανία της παλιάς εποχής επέστρεψαν σε σχολείο της Πάτρας - ΦΩΤΟ Νοσταλγία! Τα ξύλινα θρανία της παλιάς εποχής επέστρεψαν σε σχολείο της Πάτρας - ΦΩΤΟ