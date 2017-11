Στο «The Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το βραβείο του National Board of Review

To «The Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ με τους Τομ Χανκς και Μέριλ Στριπ είναι ο μεγάλος θριαμβευτής των ιστορικών βραβείων των κριτικών του National Board of Review.

Μπορεί τα βραβεία της ένωσης των κριτικών και ιστορικών του σινεμά που δίνονται από το 1930 (εδώ δηλαδή και 87 ολόκληρα χρόνια) να μην συμπίπτουν συχνά με τα βραβεία Όσκαρ (για παράδειγμα πέρυσι η καλύτερη ταινία του National Board of Review ήταν το «Manchester by the Sea»), ωστόσο όλοι οι τίτλοι που ακολουθούν σε βραβεία και λίστες της Ένωσης είναι οι ταινίες που θα ακουστούν περισσότερο στην Οσκαρική κούρσα που μόλις ξεκίνησε, όπως έγραψε το σάιτ flix.gr.

Ανάμεσά τους, αδιαφιλονίκητο φαβορί φαντάζει πλέον το «The Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ που κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου για τον Τομ Χανκς και την Μέριλ Στριπ αντίστοιχα. Ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ, σε μια από τις εκπλήξεις των βραβείων, ηττήθηκε από την Γκρέτα Γκέργκουικ και το «Lady Bird» που έχει πάρει φόρα και δεν σταματά πουθενά. Όπως και το θρίλερ «Τρέξε!», το «Να με Φωνάζεις με το Όνομά Σου» και το «The Florida Project» που με μικρότερες βραβεύσεις εδώ δίνουν το παρών ως μεγάλα φαβορί των βραβεύσεων γενικά.

Στις ευχάριστες εκπλήξεις συγκαταλέγεται η βράβευση του σεναρίου του «The Disaster Artist», αλλά και η παρουσία του «Logan» στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

Αναλυτικά τα φετινά βραβεία του National Board of Review έχουν ως εξής:

Καλύτερη Ταινία: The Post του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Γκρέτα Γκέργουικ για το «Lady Bird»

Καλύτερος Ηθοποιός: Τομ Χανκς για το «The Post»

Καλύτερη Ηθοποιός: Μέριλ Στριπ για το «The Post»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Γουίλεμ Νταφό για το «The Florida Project»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Λόρι Μέτκαλφ για το «Lady Bird»

Πρωτότυπο Σενάριο: Πολ Τόμας Αντερσον για το «Phantom Thread»

Διασκευασμένο Σενάριο: Σκοτ Νιουστάντερ και Μάικλ Χ. Βέμπερ για το «The Disaster Artist»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Coco

Πρωτοεμφανιζόμενος Hθοποιός: Τιμοτέ Σαλαμέ για το «Να Με Φωνάζεις με το Όνομά Σου»

Καλύτερο Σκηνοθετικό Nτεμπούτο: Τζόρνταν Πιλ για το «Τρέξε!»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Foxtrot

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Jane

Καλύτερο Καστ: Τρέξε!

Spotlight Award: Πάτι Τζένκινς και Γκαλ Γκαντότ για το «Wonder Woman»

NBR Βραβείο Ελευθερίας της Εκφρασης: First They Killed My Father και Let It Fall: Los Angeles 1982-1992.

Οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς:

Baby Driver

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Downsizing του Ελληνοαμερικανού από το Αίγιο, Αλεξάντερ Πέιν

Dunkirk

The Florida Project

Get Out

Lady Bird

Logan

Phantom Thread

Οι Καλύτερες 5 Ξενόγλωσσες Ταινίες

A Fantastic Woman

Frantz

Loveless

Summer 1993

The Square

Τα καλύτερα 5 Ντοκιμαντέρ

Abacus: Small Enough to Jail

Brimstone & Glory

Eric Clapton: Life in 12 Bars

Faces Places

Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of Isis

Οι 10 Καλύτερες Ανεξάρτητες Ταινίες

Beatriz at Dinner

Brigsby Bear

A Ghost Story

Lady Macbeth

Logan Lucky

Loving Vincent

Menashe

Norman: The Rise and Tragic Fall of a New York Fixer

Patti Cake$

Wind River.

Σκηνή από το "Downsizing" του Αλεξάντερ Πέιν.