Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου Κηδείες - Πένθη
 

ΚΗΔΕΙA


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΕΤΩΝ 87


ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΠΗΝΕΙΑΣ

 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΗΝΑ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΒΑΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΡΓΥΡΩ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 28/11/2017 13:34

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/466157?skip_cache=yes

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