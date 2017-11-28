Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

ΚΗΔΕΙA
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΠΗΝΕΙΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΗΝΑ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΒΑΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΡΓΥΡΩ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448