Αρχές Ιανουαρίου στην Ελλάδα η νέα δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος ταινία "The Post"

Στις 22 Δεκεμβρίου 2017, λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα βγει στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής η δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος ταινία σε σκηνοθεσία του 71χρονου Στίβεν Σπίλμπεργκ, με τίτλο «The Post». Πρόκειται για ένα πολυαναμενόμενο φιλμ, ένα ιστορικό δράμα όπου το σενάριο συνυπογράφουν οι Liz Hannah & Josh Singer ενώ πρωταγωνιστούν ο 61χρονος, 2 φορές τιμημένος με Όσκαρ ερμηνείας Tom Hanks και η σπουδαία, κάτοχος 3 Όσκαρ Meryl Streep.

Tο φιλμ μιλά για τους δημοσιογράφους των μεγάλων εφημερίδων της Αμερικής, των The New York Times και The Washington Post, που αποκάλυψαν τα ντοκουμέντα των Pentagon Papers σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ που κράτησε χρόνια και κόστισε χιλιάδες ζωές Αμερικανών στρατιωτών συν τα θύματα στη χώρα του Βιετνάμ.

Όπως αναφέρεται, υπήρξε συγκάλυψη για το θέμα από 4 Αμερικανούς Προέδρους. Η Στριπ υποδύεται την εκδότρια της The Washington Post, Kay Graham, την πρώτη γυναίκα εκδότρια εφημερίδας στις ΗΠΑ και ο Χανκς τον σκληρά εργαζόμενο αρχισυντάκτη Ben Bradlee, γνωστό μας όνομα και από το στόρι της ταινίας για το σκάνδαλο Γουοτεργκέιτ, «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου». Η ταινία καταγράφει την μάχη χωρίς προηγούμενο μεταξύ της κυβέρνησης και των δημοσιογράφων για τα περίφημα Pentagon Papers καθώς η κυβέρνηση δεν ήθελε να δημοσιοποιηθούν και να δημοσιευτούν.

Στη χώρα μας η ταινία «The Post» που ακούγεται ότι πιθανόν να είναι και Οσκαρικό χαρτί, θα βγει από την εταιρεία Odeon στις 11 Ιανουαρίου 2018 και αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

Παίζουν επίσης η Σάρα Πόλσον και η Άλισον Μπρι.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ