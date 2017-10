Μέσα Νοεμβρίου θα δούμε στην Ελλάδα το κοινωνικό - δραματικό φιλμ «Thank You For Your Service»

Στις 16 Νοεμβρίου 2017 θα βγει στην Ελλάδα η δραματική Αμερικανική ταινία «Thank You For Your Service» με πρωταγωνιστή τον 30χρονο Μάιλς Τέλερ που τον είδαμε και στην αξιόλογη ταινία «Only the Brave – Ριψοκίνδυνοι Άνδρες» που αφορούσε στην αυτοθυσία των πυροσβεστών του Granite Mountain το 2013.

Το «Thank You for Your Service» (διανομή από την Odeon) που ήδη ξεκίνησε να προβάλλεται την περασμένη Παρασκευή στις ΗΠΑ κάνοντας εισπράξεις 4 εκατομμυρίων δολαρίων είναι μία εξαιρετικά προσωπική, διεισδυτική ματιά στη ζωή μίας ομάδας Αμερικανών στρατιωτών μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, σε σκηνοθεσία του σεναριογράφου του «Ελεύθερος Σκοπευτής», του 45χρονου Τζέισον Χολ.

Σύνοψη

Για τον Λοχία Άνταμ Σούμαν (ο Μάιλς Τέλερ του «Χωρίς Μέτρο – Whiplash») - και πολλούς άλλους στρατιώτες σαν κι αυτόν - το να αφήσει πίσω του τον πόλεμο στο Ιράκ ήταν φαινομενικά απλό: χρειαζόταν απλά να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Ο επαναπατρισμός του και η επιστροφή στην αγκαλιά των αγαπημένων του προσώπων, όμως, θα αποδεικνύονταν απλά το πρώτο βήμα στο μακρύ, κοπιαστικό ταξίδι της πραγματικής επιστροφής στην καθημερινή ζωή.

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του βραβευμένου με Πούλιτζερ δημοσιογράφου Ντέιβιντ Φίνκελ, το «Thank You for Your Service» ακολουθεί μία ομάδα Αμερικανών στρατιωτών που επιστρέφουν από το Ιράκ, οι οποίοι πασχίζουν να ενσωματωθούν και πάλι στην καθημερινή τους ζωή και στις οικογένειές τους, ενόσω βιώνουν τις μνήμες ενός πολέμου που απειλεί να τους καταστρέψει πολύ μετά τη φυγή τους από το πεδίο της μάχης.

Ήταν κατά τη διάρκεια της 8μηνης παραμονής του δημοσιογράφου Ντέιβιντ Φίνκελ πλάι σε στρατιώτες της 2-16 Μοίρας του Πεζικού, όταν γνώρισε τον άνθρωπο που θα εκτελούσε χρέη «γέφυρας» ανάμεσα στην περιγραφή του «εκεί» (γεγονότα που εξιστορήθηκαν στο βιβλίο του «The Good Soldiers») και του «επαναπατρισμού» (Thank You for Your Service). Δέκα χρόνια μετά, οι μνήμες παραμένουν ολοζώντανες.

Ο συγγραφέας θυμάται ότι, «μία μέρα, κατά τη διάρκεια μίας ήσυχης περιόδου, ρωτούσα τριγύρω: ‘Ποιος είναι σπουδαίος στρατιώτης; Ποιον πρέπει να γνωρίσω;’ Κάποιος είπε, ‘Πρέπει να μιλήσεις με τον Σούμαν, είναι ο καλύτερός μας’. Πέρασαν δύο εβδομάδες πριν βρω την ευκαιρία να του συστηθώ – κι αυτός ο σπουδαίος στρατιώτης ήταν ένας πολύ λεπτός, κοκκαλιάρης άνδρας με στοιχειωμένο βλέμμα, που καθόταν μόνος στο κρεβάτι του. Όπως αποδείχτηκε, ο μεγάλος Σούμαν -μετά από δυόμισι αποστολές στο Ιράκ και 1000 μέρες μάχης- είχε φτάσει στα όριά του. Απλά δεν άντεχε να βρίσκεται άλλο στον πόλεμο, και έφευγε από το στρατόπεδο εκείνη την ημέρα. Τότε ήταν που πραγματικά γνώρισα τον Άνταμ».

Το 2ο βιβλίο του Φίνκελ, Thank You for Your Service, έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από τους κριτικούς, αλλά και από αναγνώστες, ανάμεσα στους οποίους και ο κινηματογραφιστής, Τζέισον Χολ, που διάβασε το βιβλίο έπειτα από προτροπή του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ, όταν οι δυο τους συνεργάζονταν στην ταινία «Ελεύθερος Σκοπευτής – Αmerican Sniper» του Κλιντ Ίστγουντ με τον Μπράντλει Κούπερ.

«Το βρήκα απίστευτα ενδιαφέρον γιατί αφορά ήρωες της καθημερινότητας. Είναι για τους φαντάρους μας -τους ακούραστους πολεμιστές που επαναπατρίζονται και πρέπει να αναλάβουν το ρόλο του συζύγου, του πατέρα, του αδερφού. Είναι τρομερά απαιτητικό να αποβιβάζεσαι από το αεροπλάνο και να αναλαμβάνεις αμέσως αυτόν τον ρόλο, με έλλειψη κατανόησης από τον περίγυρο -ακόμα κι από τις ίδιες τους τις οικογένειες- για το τι τους είχε ζητηθεί να κάνουν στον πόλεμο. Τους ευχαριστούμε για τη θητεία τους, αλλά στην πραγματικότητα, δεν ξέρουμε για τι ακριβώς τους ευχαριστούμε», ανέφερε ο Χολ.

Ο Τζέισον Χολ πέρασε δύο χρόνια προσπαθώντας να ενσωματώσει την πολυεπίπεδη αυτή δουλειά σε ένα σενάριο, προσθέτοντας κάποια ζητούμενα:

«Αυτό που έγραψε ο Ντέιβιντ, έμοιαζε με ποιητική δημοσιογραφία -ακολουθούσε αυτούς τους τύπους για 18 μήνες, ζούσε μαζί τους στο σπίτι τους και κατέγραψε τις πιο προσωπικές τους στιγμές. Ο στόχος μου ήταν να καταφέρω το ίδιο, αλλά κινηματογραφικά -να φτάσω όσο πιο βαθιά μπορέσω, δίνοντας μία εικόνα από τις ζωές τους. Ήθελα να δώσω στο κοινό μία ωμή ματιά από έναν κόσμο που δεν είχαν ξαναδεί. Το σινεμά έχει αυτή την ικανότητα, να δημιουργεί κατανόηση και να γεφυρώνει τα κενά όπως κανένα άλλο μέσο».

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος έψαχνε στον πρωταγωνιστή του την ίδια μορφή γοητείας που διέθετε ο πραγματικός ήρωας του σεναρίου, δίνοντας στο κοινό μία οπτική με την οποία θα μπορούσε να ταυτιστεί.

«Ο Μάιλς Τέλερ έχει αυτή την ποιότητα του καθημερινού ανθρώπου και, ταυτόχρονα, είναι κάποιος που έχει ζήσει - έχει βιώσει την απώλεια, μπορείς να το δεις στα μάτια του, και οι ουλές σημαδεύουν ακόμα το πρόσωπό του. Ο Άνταμ ήταν ένας καλός στρατιώτης, γενναίος και ατρόμητος, και αγαπούσε αυτό που έκανε. Αγαπούσε να μάχεται πλάι σε αυτούς τους τύπους, μέχρι την στιγμή που δεν μπορούσε άλλο. Ο Μάιλς διαθέτει στη μεγάλη οθόνη αυτή την τιμή και την αξιοπρέπεια, μας μεταδίδει το βάρος της απώλειας».

Ο ίδιος ο Τέλερ, σεβάστηκε το γεγονός πως ο άνθρωπος τον οποίο θα ερμήνευε χρειαζόταν τον χρόνο του για να τον συνηθίσει. «Ο Άνταμ είχε έναν φυσιολογικό φόβο του τι επρόκειτο να συμβεί, επειδή ένιωθε πως ήταν σαν να έβγαζε τη ζωή του στο σφυρί. Υπάρχουν στιγμές στο βιβλίο που δεν είναι ο τέλειος άνθρωπος - ο Ντέιβιντ έδειξε πώς ήταν αυτοί οι τύποι όταν γύρισαν από τον πόλεμο, και δεν ήταν το καλύτερο μέρος του εαυτού τους. Ήμουν πολύ προσεκτικός σε αυτό το κομμάτι του υλικού και την αναβίωση της προσωπικής ζωής του Άνταμ στην οθόνη».

Τι διαφοροποιεί, όμως, το «Thank You for Your Service» από τις άλλες ταινίες με παρόμοια θεματική; «Οι στρατιώτες γυρίζουν στην πατρίδα και βλέπουν το Χόλιγουντ να μετατρέπει τις εμπειρίες τους σε εισιτήρια και ποπ κορν. Πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο σεβασμού σε εκτίμηση αυτών που έκαναν και θυσίασαν. Εμείς δεν το αντιμετωπίσαμε ως διασκέδαση: το αντιμετωπίσαμε σα να είχαμε στα χέρια μας τη ζωή ενός ανθρώπου», υπογράμμισε ο σκηνοθέτης.

Ο Τζέισον Χολ υπογράφει και το σενάριο.

Το καστ περιλαμβάνει και τους Τζο Κόουλ, Χέιλι Μπένετ, Σκοτ Χέιζ και την Έιμι Σούμερ.

Διάρκεια – 108 λεπτά.

Η ταινία αναμένεται και στην Πάτρα, στα Στερ Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ