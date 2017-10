Ολοκληρώθηκε το 7ο και μεγλύτερο Micro μ- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο το 7ο Micro μ. Πάνω από 1,500 θεατές διασκορπισμένοι ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό απόλαυσαν φρέσκο Ελληνικό κινηματογράφο και ψήφισαν για τις ταινίες που τους άγγιξαν περισσότερο. Σε ανακοίνωση τους οι διοργανωτές αναφέρουν το εξής:



Αν λάβουμε υπ’ όψιν τον ενδιαφέρον αντικατοπτρισμό κάθε χρόνο των τάσεων της ελληνικής κοινωνίας στις ταινίες του Micro μ, δυο παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε για φέτος: Πρώτον ότι ο πόνος του ξεριζωμού είναι κάτι που πάντοτε συγκινεί το ελληνικό κοινό και δεύτερον ότι κάτι τρέχει με τις γυναίκες...

Η αγωνία και ο ενθουσιασμός για τους συντελεστές κορυφώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν οι πόλεις άρχισαν να συνδέονται με το ίδρυμα “ Μιχάλης Κακογιάννης” στην Αθήνα για να ανακοινώσουν τις πέντε αγαπημένες της ταινίες η κάθε μια.

Η ταινία “Οι αναμνήσεις μιας Κούκλας” του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, με μια καθηλωτική περιγραφή του ξεριζωμού μιας οικογένειας από τη Σμύρνη, αναδείχτηκε πρώτη “αγαπημένη” ταινία του φεστιβάλ, συνολικά. Ο σκηνοθέτης, Μιχάλης Χαραλαμπίδης παρέλαβε το βραβείο του από τον ιδρυτή του Micro μ, Σίμο Κυπαρισσόπουλο μαζί με δυο δωροεπιταγές συνολικής αξίας, 2,000 ευρώ.

Εκπροσωπώντας τη δεύτερη “αγαπημένη” ταινία του φεστιβάλ το “Προφιτερόλ” της Χρυσάνθης Καρφή- Κόη, μια καυστική αναπαράσταση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, ο Ερρίκος Λίτσης παρέλαβε το βραβείο αξίας 1,000 ευρώ προσφορά.

Τα έπαθλα ήταν προσφορές των εταιριών RGB studios, BLK και Videopress

Η βραδιά έκλεισε με τους σκηνοθέτες επί σκηνής να ανανεώνουν το κινηματογραφικό ραντεβού τους για του χρόνου σε ακόμα περισσότερες πόλεις.

Το φετινό φεστιβάλ αν εξαιρέσει κανείς την πρώτη αγαπημένη του ταινία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “γυναικεία υπόθεση” αφού για πρώτη φορά οι τέσσερεις από τις πέντε πρώτες ταινίες είχαν γυναίκες σκηνοθέτες".

Οι πέντε αγαπημένες ταινίες του Micro μ για το 2017 με σειρά κατάταξης είναι οι εξής:

Οι Αναμνήσεις μιας Κούκλας του Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Προφιτερόλ της Χρυσάνθης Καρφή – Κόη

Μείον ένα της Νατάσσας Ξύδη

All of me της Δάφνης Σμον

Η Χέλγκα είναι στο Λουντ της Θελγίας Πετράκη