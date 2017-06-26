Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 Κηδείες
 

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΓΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 96)

 

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΡΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εν Καναδά)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΙΛΙΔΗΣ (Εν Αυστραλία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ         ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 26/06/2017 16:24

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/447507

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