Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΓΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 96)
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εν Καναδά)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΙΛΙΔΗΣ (Εν Αυστραλία)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448