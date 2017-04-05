Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 Απριλίου

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 Απριλίου Κηδείες - Πένθη
 

ΚΗΔΕΙA


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΕΡΕΡΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ - ΕΤΩΝ 73

 

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΧΑΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΕΡΕΡΕ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΝΤΕΣΣΥ ΚΕΡΕΡΕ,  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΡΕΡΕ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΕΡΕΡΕ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΡΕΡΕ, ΣΟΦΙΑ ΚΕΡΕΡΕ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Όθρυος 3 & Βενιζέλου Ελευθερίου, Πάτρα, 26226, ΑΧΑΪΑΣ

Τηλ: 2610336825

Fax: 2610336825

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 05/04/2017 13:05

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/436866

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