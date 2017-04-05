Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 Απριλίου

ΚΗΔΕΙA
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΕΡΕΡΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ - ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΧΑΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΕΡΕΡΕ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΝΤΕΣΣΥ ΚΕΡΕΡΕ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΡΕΡΕ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΕΡΕΡΕ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΡΕΡΕ, ΣΟΦΙΑ ΚΕΡΕΡΕ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
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Όθρυος 3 & Βενιζέλου Ελευθερίου, Πάτρα, 26226, ΑΧΑΪΑΣ
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Τηλ: 2610336825
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Fax: 2610336825