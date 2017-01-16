Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 16 Ιανουαρίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 16 Ιανουαρίου
 

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΩΚΑΙΑΣ 17 ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 - Μ. ΑΓΥΙΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ
ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 - 12
ΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 334 - ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 12-ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΑΣΗΣ ΨΑΧΟΥ-ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ \
ΚΟΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΟΤΟΥ 8 - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
02:00 πμ – πρωί
ΚΟΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΟΤΟΥ 8 - ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595

ΠΑΡΑΛΙΑ
14:00-22:30
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-523.703

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΡΙΟ
14:00-22:30
ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ) ΤΗΛ.: 2610-991.102

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 16/01/2017 09:54

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/424869

thebest.gr © 2017

Life&the City
Πάτρα: Το...τότε και το σήμερα της Όθωνος Αμαλίας - Αυτά τα κτίρια που ...ρημάζουν ποιος θα τα... πάρει; Κτίρια που κάποτε μεσουρανούσαν στην οικονομική ζωή της πόλης έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους
Πάτρα: Το...τότε και το σήμερα της Όθωνος Αμαλίας - Αυτά τα κτίρια που ...ρημάζουν ποιος θα τα... πάρει;
Αθλητισμός
Mπάσκετ: Μεγάλη νίκη για τον ΚεραυνόΕπί της Ερμιόνης
Mπάσκετ: Μεγάλη νίκη για τον Κεραυνό
Culture
Πάτρα: Εκδήλωση-ταξίδι με θαλασσινή ποίηση, μουσικά και θαλασσινά τραγούδια Από τον Σύλλογο Νέων Καλλιτεχνών Πατρών και την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών
Πάτρα: Εκδήλωση-ταξίδι με θαλασσινή ποίηση, μουσικά και θαλασσινά τραγούδια


Φαρμακεία
Πολιτική
Κωστής Χατζηδάκης: Δεν θα ξεπεράσουμε με τσάμπα μαγκιές την κρίσηΣυνέντευξη του αντιπροέδρου της ΝΔ
Κωστής Χατζηδάκης: Δεν θα ξεπεράσουμε με τσάμπα μαγκιές την κρίση
Κοινωνία
Μάχη με τα χιονοπέδιλα στον Παρνασσό! Της κακομοίρας στο χιονοδρομικό και ξύλο στην ουρά για τα λίφτ! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟΣκηνές απείρου κάλλους
Μάχη με τα χιονοπέδιλα στον Παρνασσό! Της κακομοίρας στο χιονοδρομικό και ξύλο στην ουρά για τα λίφτ! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Events
Ματέο Ρέντσι: «Υπέφερα όταν έκλεισα τα κουτιά χθες τη νύχτα»Ο Ιταλός απερχόμενος πρωθυπουργός μοιράστηκε την προσωπική στιγμή στο facebook
Ματέο Ρέντσι: «Υπέφερα όταν έκλεισα τα κουτιά χθες τη νύχτα»
Αγορά
Κλείσιμο με πτώση στις ασιατικές αγορέςΔιαβάστε περισσότερα
Κλείσιμο με πτώση στις ασιατικές αγορές



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στο νοσοκομείο 30χρονος που κατακρεουργήθηκε από σκύλο - Έλειπαν ολόκληρα τμήματα από το πρόσωπό του Στο νοσοκομείο 30χρονος που κατακρεουργήθηκε από σκύλο - Έλειπαν ολόκληρα τμήματα από το πρόσωπό του
Του βγήκαν ξινές οι διακοπές στις Σεϋχέλλες – Στο νοσοκομείο ο Ματέο Πανταζόπουλος Του βγήκαν ξινές οι διακοπές στις Σεϋχέλλες – Στο νοσοκομείο ο Ματέο Πανταζόπουλος
Υπόθεση Παντελίδη: Ο διασώστης του ΕΚΑΒ που βρέθηκε πρώτος στο σημείο του τροχαίου, αποκαλύπτει ποιος οδηγούσε το μοιραίο τζιπ Υπόθεση Παντελίδη: Ο διασώστης του ΕΚΑΒ που βρέθηκε πρώτος στο σημείο του τροχαίου, αποκαλύπτει ποιος οδηγούσε το μοιραίο τζιπ
Βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά από το βράδυ στην Δυτική Ελλάδα - Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ Βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά από το βράδυ στην Δυτική Ελλάδα - Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ
Άδωνης από την Πάτρα: Φυσικά και ζητάμε εκλογές – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την εκδήλωση της ΝΟΔΕ Αχαΐας Άδωνης από την Πάτρα: Φυσικά και ζητάμε εκλογές – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την εκδήλωση της ΝΟΔΕ Αχαΐας
Ποδαρικό με το δεξί η Παναχαϊκή - Απομακρύνεται στην κορυφή - Θυμηθείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης στην Αγυιά Ποδαρικό με το δεξί η Παναχαϊκή - Απομακρύνεται στην κορυφή - Θυμηθείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης στην Αγυιά
Αίγιο: Άγρια επίθεση σκύλου σε πεζό – Νοσηλεύεται το θύμα Αίγιο: Άγρια επίθεση σκύλου σε πεζό – Νοσηλεύεται το θύμα
Πάτρα: Πατέρας δυο παιδιών ο 25χρονος που σκοτώθηκε χθες σε τροχαίο στο Μονοδέντρι Πάτρα: Πατέρας δυο παιδιών ο 25χρονος που σκοτώθηκε χθες σε τροχαίο στο Μονοδέντρι
ΑΥΤΗ είναι η μητέρα που μετα 4 παιδιά της έφτιαξαν σπίτι με οδηγίες από το... Youtube! ΑΥΤΗ είναι η μητέρα που μετα 4 παιδιά της έφτιαξαν σπίτι με οδηγίες από το... Youtube!
Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε βιτρίνα κρεοπωλείου Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε βιτρίνα κρεοπωλείου