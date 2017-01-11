Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Ιανουαρίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 30 ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΞΙΦΑΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 11 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΠΑΡΑΠΛ. ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΠΑΧΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ
02:00 πμ – πρωί
ΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ
ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100
ΠΑΡΑΛΙΑ
14:00-22:30
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
ΡΙΟ
14:00-22:30
ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-910775
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ ΤΗΛ.: 2610-520.046
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386