Η Μαρίζα Ρίζου αυτό το Σάββατο στην Πάτρα και στο Royal!

Η Μαρίζα Ρίζου γιορτάζει την κυκλοφορία του νέου της δίσκου και σας προσκαλεί για μία μόνο βραδιά στην πιο «Μεγάλη Γιορτή» της πόλης!



Τo Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017, στις 21.30, η Μαρίζα Ρίζου και η μπάντα της ανεβαίνουν στη σκηνή του Royal Theater με σκοπό να βάλουν φωτιές με τα τραγούδια, το πάθος και την ενέργειά τους στην Πάτρα. Είναι η πρώτη εμφάνιση της - ήδη φτασμένης στην Αθήνα - καλλιτέχνιδας στην πόλη μας!



Λίγο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου της με τίτλο «Μεγάλη Γιορτή» από την Feelgood Records, η Μαρίζα Ρίζου θα μεταφέρει για πρώτη φορά τον φρέσκο, ανανεωμένο και απόλυτα προσωπικό ήχο του νέου της άλμπουμ στη σκηνή, για ένα αλησμόνητο live σε ποπ τζαζ και swing στιλ, με αισιοδοξία και χορευτική διάθεση!

Με αφετηρία και βάση τη Μεσόγειο, η «Μεγάλη Γιορτή» χαρακτηρίζεται από την πηγαία, θεατρική ερμηνεία της Μαρίζας, αλλά και από τα χρώματα, την ένταση και τον χορό, ακριβώς όπως στις ζωντανές της εμφανίσεις. Φυσικά δεν θα λείπουν και κάποιες πιο εσωστρεφείς, ευαίσθητες στιγμές, ούτε και τα τραγούδια εκείνα με τα οποία την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε από τον πρώτο της δίσκο, «Γλυκό Πρωί», όπως την μετατραπείσα σε swing, «Μπόσα Νόβα του Ησαΐα» του Φ.Δεληβοριά ή το ντουέτο με τον Πάνο Μουζουράκη στο «Πετάω».



Η «Μεγάλη Γιορτή» τόσο ως δίσκος, όσο και ως live παράσταση στο τέλος συνδέεται πάντα με το φως, την αισιοδοξία, την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό, στοιχεία που έτσι κι αλλιώς περιγράφουν τον χαρακτήρα της Μαρίζας, αποτυπώνοντας όλο το ταλέντο της ως τραγουδοποιού αλλά και ως ερμηνεύτριας και performer. Άλλωστε τα ενθουσιώδη, feel good live της είναι πια πολύ γνωστά, ύστερα από μία μεγάλη σειρά sold out παραστάσεων τους μήνες που προηγήθηκαν.

Από τις καλύτερες ατάκες που έχουν ειπωθεί για τη Μαρίζα Ρίζου είναι ότι… «Τραγουδάει ποπ τζαζ που σου ’ρχεται να χορέψεις όπου και να ’σαι ή να φλερτάρεις μ’ αυτόν που κάθεται δίπλα σου.»





Πάτρα, Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

Royal Theater (Παλαιό Πτωχοκομείο), Ακτή Δυμαίων 53

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 2610 310120

Προπώληση: 10 ευρώ σε Φάρο, Γωνιά του Βιβλίου, Discover your Way και Οπτικά Καραμούζης.

Στην είσοδο: 12 ευρώ



www.royaltheater.gr



*Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης



Πιάνο/Επιμέλεια Ενορχηστρώσεων: Μάρκος Χαϊδεμένος

Τύμπανα: Γιώργος Κωστελέτος

Κιθάρες/Γιουκαλίλι: Άγγελος Αϊβάζης

Τρομπέτα/Φλικόρνο: Βαγγέλης Κατσαρέλης

Κόντραμπάσο/Ταραμπούκα: Γιώργος Μουχτάρης

Υπεύθυνος Ήχου: Γιάννης Παξεβάνης



Management - Οργάνωση παραγωγής: PROSPERO, www.prospero.com.gr



Χορηγοί Επικοινωνίας: happyweek.gr TopFM 93, Rythmos 94.9 Alpha Radio 94.4, Up FM 90.4, Ant1 Radio 105.3, tempo24.gr Flashstars



Η «Μεγάλη Γιορτή» κυκλοφορεί από τη Feelgood Records.

iTunes- https://itun.es/gr/idNpfb

Spotify - https://open.spotify.com/album/2UMB9492el0OidEpCYfAKG

Youtube - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJNxdGxKM5qUcJkvv5tlyIbIJdTl6goaD