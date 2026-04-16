«Η Ευρώπη διαθέτει καύσιμα αεροσκαφών για έξι εβδομάδες» προειδοποιεί ο Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο Associated Press ότι τα αποθέματα καυσίμων για αεροσκάφη στην Ευρώπη επαρκούν περίπου για έξι εβδομάδες.

Τόνισε ότι, αν συνεχιστούν τα προβλήματα στις ενεργειακές προμήθειες εξαιτίας της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, είναι πιθανό να υπάρξουν σύντομα ακυρώσεις πτήσεων.



Ο Μπιρόλ σκιαγράφησε μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα, κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», η οποία προκύπτει από τη διακοπή ροής πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων προμηθειών μέσω των Στενών του Ορμούζ

«Πρόκειται για ένα πραγματικά κρίσιμο στενό», είπε ο Μπιρόλ κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του συγκροτήματος Dire Straits, και πρόσθεσε πως ο αποκλεισμός των Στενών θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. «Οσο περισσότερο διαρκεί τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι συνέπειες για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό διεθνώς», δήλωσε.

Οπως ανέφερε στο AP, οι επιπτώσεις θα μεταφραστούν σε «υψηλότερες τιμές καυσίμων, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας», με ορισμένες περιοχές του κόσμου να πλήττονται περισσότερο από άλλες.

«Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι ασιατικές χώρες» που εξαρτώνται ενεργειακά από τη Μέση Ανατολή, σημείωσε, κατονομάζοντας την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, την Κίνα, το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές.

«Στη συνέχεια, οι επιπτώσεις θα επεκταθούν στην Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο», πρόσθεσε.

Εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναλειτουργήσουν, «σύντομα θα δούμε ειδήσεις ότι ορισμένες πτήσεις από πόλη σε πόλη ενδέχεται να ακυρωθούν λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών», κατέληξε.