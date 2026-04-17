Πάτρα: Εφιάλτης για 12χρονο που κατήγγειλε τον πατέρα του για εξαναγκαστική εργασία – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μια πολύ σοβαρή και σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως στην Πάτρα, όταν ένα 12χρονο αγόρι βρήκε το κουράγιο να ζητήσει βοήθεια από το « Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς ο πατέρας του τον εξανάγκαζε σε παιδική εργασία και μάλιστα με τη χρήση βίας.

Το παιδί αποκάλυψε ότι για περίπου δύο χρόνια ζούσε έναν εφιάλτη στην Πάτρα, καθώς ο ίδιος του ο πατέρας το ανάγκαζε να γυρίζει σε διάφορες πόλεις και να πουλάει γλαστράκια, κρατώντας εκείνος όλα τα χρήματα. Μια καθημερινότητα γεμάτη πίεση και εκμετάλλευση, που τελικά δεν άντεξε άλλο.

Η αντίδραση ήταν άμεση. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία εντόπισε το παιδί στο κέντρο της Πάτρας. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο πατέρας του, ο οποίος πλέον κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση ανηλίκου, ένα πολύ σοβαρό κακούργημα.

Με εντολή του εισαγγελέα, το 12χρονο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για εξετάσεις και τώρα βρίσκεται εκεί, σε ασφαλές περιβάλλον. Οι αρχές ψάχνουν ήδη μια κατάλληλη δομή για να μείνει μόνιμα, αν αποφασιστεί να αφαιρεθεί η επιμέλεια από τον πατέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ένα 12χρονο αγόρι ζήτησε βοήθεια από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίνοντας τέλος στον εφιάλτη του.

Ο πατέρας με κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση του ανήλικου παιδιού του.

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων, βάσει των οποίων 12χρονο παιδί κατήγγειλε τον πατέρα του για εκμετάλλευση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι: 15 Απριλίου 2026 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε κλήση από 12χρονο αγόρι, το οποίο ανέφερε ότι πουλάει λουλούδια κατόπιν «εντολής» από τον πατέρα του. Ανέφερε ότι όταν δεν το κάνει δέχεται σωματική και ψυχολογική βία και χρειάζεται βοήθεια να ξεφύγει. Μαζί με το παιδί βρισκόταν ενήλικη γυναίκα που το προέτρεψε να καλέσει.

Αφού ο Ψυχολόγος καθησύχασε τον 12χρονο και τον διαβεβαίωσε ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό για να λάβει τη φροντίδα, την προστασία και την ασφάλεια που έχει ανάγκη, μιλώντας παράλληλα με την ενήλικη γυναίκα και ζητώντας της να παραμείνει με τον 12χρονο, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε την Άμεση Δράση να σπεύσει στο σημείο που βρισκόταν το παιδί.

Το παιδί με ασφάλεια μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους.

Παράλληλα, ο πατέρας συνελήφθη, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση του ανήλικου παιδιού του.

Στην παρούσα φάση ο 12χρονος, και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, παραμένει σε ασφαλές περιβάλλον με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τις αρμόδιες υπηρεσίες δίπλα του, εν αναμονή του επόμενου βήματος.

Μία και μόνο κλήση έδωσε τέλος στο μαρτύριο ενός παιδιού.