Ελαιόλαδο στο τηγάνι: Γιατί πικρίζει και πώς να το διορθώσεις

Το ελαιόλαδο μπορεί να πικρίσει στο τηγάνι για έναν βασικό λόγο. Δείτε γιατί πικρίζει και πότε σημαίνει ότι πρέπει να το αλλάξουμε.

Το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της ελληνικής κουζίνας, όμως στο τηγάνι δεν συμπεριφέρεται πάντα όπως περιμένουμε. Πολλές φορές αποκτά πικρή ή βαριά γεύση, ακόμη κι αν ξεκινήσαμε με ένα ποιοτικό λάδι. Η πικρίλα δεν είναι τυχαία. Συνδέεται με τη θερμοκρασία, τη σύσταση του ελαιολάδου και το πόσο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.

Γιατί πικρίζει το ελαιόλαδο στο τηγάνι

Η πικρή γεύση προκύπτει κυρίως από τη διάσπαση των φυσικών συστατικών του ελαιολάδου όταν εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Το ελαιόλαδο περιέχει φαινολικές ενώσεις, οι οποίες του δίνουν τη χαρακτηριστική πικράδα και τα αρώματά του. Όταν το λάδι υπερθερμανθεί, αυτές οι ενώσεις αλλοιώνονται και η γεύση γίνεται πιο έντονη και συχνά δυσάρεστη.

Παράλληλα, όταν το λάδι αρχίζει να καπνίζει, ξεκινούν διαδικασίες οξείδωσης που επηρεάζουν όχι μόνο τη γεύση αλλά και τη συνολική ποιότητά του.

Πότε εμφανίζεται πιο έντονα η πικρίλα

Η πικρή γεύση γίνεται πιο αισθητή όταν:

το λάδι έχει ζεσταθεί υπερβολικά

χρησιμοποιούμε το ίδιο λάδι πολλές φορές

υπάρχουν υπολείμματα από προηγούμενο τηγάνισμα

το τηγάνι έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία για αρκετή ώρα

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ελαιόλαδο δεν πικρίζει απλώς, αρχίζει να υποβαθμίζεται.

Σημαίνει ότι το λάδι έχει χαλάσει;

Όχι πάντα, αλλά είναι ένα σημαντικό σημάδι. Αν η γεύση είναι ελαφρώς πιο έντονη, μπορεί να οφείλεται στη φυσική πικράδα του ελαιολάδου. Αν όμως η γεύση είναι βαριά, καμένη ή δυσάρεστη, τότε το λάδι έχει αλλοιωθεί και δεν είναι κατάλληλο για χρήση.

Τι να προσέχουμε στο τηγάνισμα

Για να αποφύγουμε την πικρίλα:

Δεν αφήνουμε το λάδι να καπνίσει

Δεν χρησιμοποιούμε το ίδιο λάδι πολλές φορές

Φιλτράρουμε το λάδι αν πρόκειται να το ξαναχρησιμοποιήσουμε

Αποφεύγουμε την υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία

Το ελαιόλαδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τηγάνισμα, αλλά χρειάζεται σωστό χειρισμό.

Πότε πρέπει να το πετάξουμε

Το λάδι καλό είναι να απορρίπτεται όταν:

έχει έντονη πικρή ή καμένη γεύση

έχει σκουρύνει πολύ

μυρίζει βαριά

αφρίζει ή καπνίζει εύκολα

Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν επηρεάζεται μόνο η γεύση αλλά και η ποιότητα του φαγητού.

Συμπέρασμα

Η πικρή γεύση στο ελαιόλαδο δεν είναι τυχαία. Είναι ένδειξη ότι το λάδι έχει εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή έχει χρησιμοποιηθεί πέρα από το όριό του.

Με σωστή θερμοκρασία και προσεκτική χρήση, το ελαιόλαδο μπορεί να δώσει εξαιρετικό αποτέλεσμα στο τηγάνισμα, χωρίς να αλλοιώνει τη γεύση του φαγητού.

πηγή cantina.protothema.gr