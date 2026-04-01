Συνταγή για τάρτα με κοτόπουλο και μανιτάρια σε βάση από πατάτα

Μία διαφορετική τάρτα με τα περισσεύματα από το ψητό κοτόπουλο και λίγα ακόμη υλικά, που έχει τρελάνει τους μάγειρες στα social media.

H τάρτα με βάση βρασμένης πατάτας που έγινε viral, το τελευταίο διάστημα, είναι απολύτως νόστιμη και δοκιμασμένα πανεύκολη να γίνει.

Εκτός από το ψημένο ή βραστό κοτόπουλο, θα βάλουμε σοταρισμένα μανιτάρια και ντοματίνια, για αντίθεση γεύσης και διαφορετικές υφές, ενώ το μείγμα αυγών με γάλα δένει όλα τα υλικά, χωρίς να χρειάζεται βαριά κρέμα.

Η επιλογή τυριών και ο χρόνος ψησίματος, δίνουν την τελική ροδοκόκκινη κρούστα και την ελαστικότητα στο κόψιμο, ώστε να διατηρεί ξεκάθαρη η δομή στο σερβίρισμα.

Η συνταγή μπορεί να πάρει ποικίλες επιλογές μπαχαρικών, μυρωδικών και τυριών, χωρίς να αλλοιώνεται η ισορροπία της.

Τάρτα κοτόπουλο με βάση πατάτας

Υλικά:

5 μεγάλες βρασμένες πατάτες

3 κ.σ. ελαιόλαδο για άλειμμα

100 γρ. μανιτάρια

300 γρ. ψιλοκομμένο μαγειρεμένο κοτόπουλο (σχάρας ή βραστό)

100 γρ. ντοματίνια (κομμένα στη μέση)

120 γρ. τριμμένα κίτρινα τυριά

4 αυγά χτυπημένα με 100 ml γάλα

Εκτέλεση: