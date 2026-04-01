Συνταγή για τάρτα με κοτόπουλο και μανιτάρια σε βάση από πατάτα

Η viral συνταγή

Μία διαφορετική τάρτα με τα περισσεύματα από το ψητό κοτόπουλο και λίγα ακόμη υλικά, που έχει τρελάνει τους μάγειρες στα social media.

H τάρτα με βάση βρασμένης πατάτας που έγινε viral, το τελευταίο διάστημα, είναι απολύτως νόστιμη και δοκιμασμένα πανεύκολη να γίνει.

Εκτός από το ψημένο ή βραστό κοτόπουλο, θα βάλουμε σοταρισμένα μανιτάρια και ντοματίνια, για αντίθεση γεύσης και διαφορετικές υφές, ενώ το μείγμα αυγών με γάλα δένει όλα τα υλικά, χωρίς να χρειάζεται βαριά κρέμα.

Η επιλογή τυριών και ο χρόνος ψησίματος, δίνουν την τελική ροδοκόκκινη κρούστα και την ελαστικότητα στο κόψιμο, ώστε να διατηρεί ξεκάθαρη η δομή στο σερβίρισμα.

Η συνταγή μπορεί να πάρει ποικίλες επιλογές μπαχαρικών, μυρωδικών και τυριών, χωρίς να αλλοιώνεται η ισορροπία της.

Τάρτα κοτόπουλο με βάση πατάτας

Υλικά:

5 μεγάλες βρασμένες πατάτες
3 κ.σ. ελαιόλαδο για άλειμμα
100 γρ. μανιτάρια
300 γρ. ψιλοκομμένο μαγειρεμένο κοτόπουλο (σχάρας ή βραστό)
100 γρ. ντοματίνια (κομμένα στη μέση)
120 γρ. τριμμένα κίτρινα τυριά
4 αυγά χτυπημένα με 100 ml γάλα

Εκτέλεση:

  • Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C. Λαδώνουμε ένα μεσαίοστρογγυλό ταψί.
  • Λιώνουμε τις βρασμένες πατάτες με ένα ποτήρι και πιέζουμε τον πουρέ στον πάτο και τα τοιχώματα του ταψιού.
  • Αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση και ραντίζουμε με το μισό ελαιόλαδο.
  • Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 10 – 15 λεπτά, αναλόγως πόσο τραγανή θέλουμε τη βάση πατάτας.
  • Εν τω μεταξύ, σοτάρουμε τα μανιτάρια στο υπόλοιπο ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρώμα και να στεγνώσουν. 
  • Τοποθετούμε ομοιόμορφα στη βάση τα σοταρισμένα μανιτάρια, το ψιλοκομμένο κοτόπουλο και τα κομμένα ντοματίνια.
  • Χτυπάμε τα αυγά με το γάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν και περιχύνουμε την τάρτα. 
  • Πασπαλίζουμε το τριμμένο τυρί και ψήνουμε στους 175°C για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να πήξει η γέμιση και να ροδίσει η επιφάνεια.
  • Αφήνουμε την τάρτα να σταθεί λίγα λεπτά πριν την κόψουμε και την σερβίρουμε, με μία πράσινη σαλάτα.

