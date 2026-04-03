Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 4 Απριλίου 2026.

Κριός

Κατάλληλη μέρα για αλλαγές, για να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας και να υιοθετήσουν τις απόψεις σας. Απομακρυνθείτε και σκεφτείτε ξεκάθαρα και στην συνέχεια επιβληθείτε με τρόπο απόλυτο, εμπνέοντες σιγουριά. Κάποια έκτακτα έσοδα μπορούν να τονώσουν τον προϋπολογισμό σας σήμερα, μην απογοητευτείτε όμως εάν διαπιστώσετε ότι δεν θα είναι όσα αναμένατε ή ελπίζατε να είναι.

Ταύρος

Έχετε διαρκή οικονομικά προβλήματα και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας και αισθάνεστε ότι τα χρήματα εξαφανίζονται από το πορτοφόλι σας με έναν μαγικό τρόπο. Σήμερα παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία για μια έκτακτη τονωτική ένεση στα οικονομικά σας. Ένα ταξίδι μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας, καθώς μια τυχαία γνωριμία μπορεί να γεννήσει έναν νέο έρωτα.

Δίδυμοι

Αναμένεται να ευνοήσει η μέρα την διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων, ιδίως εάν έχουν σχέση με γραφειοκρατία και δημόσιες υπηρεσίες. Ένα παλιό αντικείμενο μπορεί τώρα να βρει μια καινούργια χρήση και να σας λύσει τα χέρια. Έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία να οργανώσετε τις υποθέσεις σας και να τακτοποιήσουμε ζητήματα που εκκρεμούν.

Καρκίνος

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν την αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να καταλάβετε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.

Λέων

Τα πλανητικά της μέρας συνιστούν να έχετε μια δημιουργική προσέγγιση στα προβλήματα, για να μπορέσετε να τα διαχειριστείτε με μεγαλύτερη ευκολία και να έχετε ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Ο στενός κύκλος που σας περιβάλλει μπορεί να αλλάξει τώρα, λόγω των νέων γνωριμιών που θα εμφανιστούν στην ζωή σας. Ίσως να σας απασχολήσει δε μέσα στην μέρα η σύνταξη εγγράφων οικονομικής φύσης, η συλλογή πιστοποιητικών ή η επίλυση νομικών ή περιουσιακών ζητημάτων.

Παρθένος

Ανησυχίες για την υγεία σας φουντώνουν σήμερα και η υποχονδριακή συμπεριφορά σας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Αντί να φοβόσασθε για το τι μπορεί να συμβεί, αλλάξτε συνήθειες στην προσωπική σας ζωή που μπορούν να προκαλέσουν τα συμβάντα αυτά... Φροντίστε τα οικονομικά σας σήμερα, κάνοντας ένα πολύ καλό υπολογισμό των δαπανών που είναι απαραίτητες. Δεν είναι καλή μέρα να δανειστείτε ή να δανείσετε, γιατί είτε δεν θα μπορέσετε εύκολα να τα επιστρέψετε ή δεν θα μπορέσουν να σας τα επιστρέψουν.

Ζυγός

Η μέρα γεννά καλλιτεχνικές ανησυχίες, φαντασία και ονειροπόληση! Τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα χαρακτηρίζονται για την καλαισθησία και την πρακτικότητα τους. Με την οξυμένη διαίσθηση που μας χαρίζει ο πλανητικό σκηνικό, μπορεί να οδηγηθείτε, ίσως και κατά λάθος, σε σωτήριες αποφάσεις. Πέρα από αυτό, η μέρα προσφέρεται για χαλάρωση, ξεκούραση και αναζωογόνηση.

Σκορπιός

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

Τοξότης

Σήμερα υπάρχει η απόλυτη ανάγκη για διαύγεια και τάξη στην ζωή σας, να περιβάλλεστε από αξιόπιστους και ειλικρινείς ανθρώπους. Μυστικά ή λεπτομέρειες που αγνοούσατε θα έρθουν ενδεχομένως στην επιφάνεια και θα καταφέρετε να αποκαλύψετε τους ψεύτες και δολοπλόκους που σας περιβάλλουν ή όσους έχουν κρυφές ατζέντες. Η απομάκρυνση όλων αυτών των δόλιων ανθρώπων από το πλευρό σας υπόσχεται καλή τύχη και ευημερία στην συνέχεια.

Αιγόκερως

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και αβεβαιότητας για τις αποφάσεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η μέρα μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για εσάς στη σχέση σας, γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι για κάποιες αλλαγές.

Υδροχόος

Μια νέα επιρροή στον εργασιακό σας χώρο θα σας βοηθήσει να δείτε κάποια πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Έχετε ανοιχτό το μυαλό και τα μάτια σας γιατί μια ευκαιρία καριέρας πλησιάζει… Τις βραδινές ώρες θα πρέπει να προσφέρετε την στήριξη σας σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικής ή συναισθηματικής φύσης σήμερα. Εμψυχώστε τους και βοηθήστε τους να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν και πάλι…

Ιχθείς

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποια από τις φοβίες σας, προκειμένου να την αντιμετωπίσετε και να την ξεπεράσετε. Θα χρειαστεί να κάνετε ένα θαρραλέο βήμα, να πάρετε μια απόφαση που θα σας δυσκολέψει, αλλά θα ξεπεράσετε ένα σημαντικό εμπόδιο σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε να ανοίξετε τους νέους δρόμους που έχετε απόλυτη ανάγκη!