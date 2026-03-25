Ηράκλειο: Ακυρώθηκε η παρέλαση λόγω των καιρικών συνθηκών

Η πρόγνωση για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών επιβεβαιώθηκε, με αποτέλεσμα την ακύρωση της παρέλασης στο Ηράκλειο για την 25η Μαρτίου.

Ανακοίνωση από την Αντιπεριφέρεια Ηρακλείου αναφέρει: «Όπως αποφασίστηκε και σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για λόγους ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η σημερινή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Ωστόσο, κανονικά θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ».

Ακυρώθηκαν επίσης οι παρελάσεις στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.