Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις 21 Μαρτίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Άγιου Ιακώβου του Ομολογητή και Επισκόπου, του Αγίου Θωμά Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, του Οσίου Βήρυλλου του Επισκόπου Κατάνης.

Γιορτάζει επίσης ο Όσιος Σεραπίων ο Σιδώνιος.

Σεραπίων.

Βήρυλλος, Βηρύλλια.



Ο Όσιος Σεραπίων έζησε κυρίως Αίγυπτο τον 4ο αιώνα μ.Χ. Μοίρασε την μεγάλη περιουσία τους στους φτωχούς και κήρυττε τον λόγο του Θεού. Ακολούθησε ασκητική ζωή στην έρημο και εκοιμήθη ειρηνικά σε βαθύτατο γήρας.

Ο Όσιος Βήρυλλος καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και ήταν μαθητής του Αποστόλου Πέτρου από τον οποίο και χειροτονήθηκε επίσκοπος Κατάνης της Σικελίας. Εκεί ο Βήρυλλος αξιώθηκε να κάνει θαύματα. Πέθανε σε βαθιά γεράματα.