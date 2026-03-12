Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.

Κριός

Μετά από κάποιες δύσκολες μέρες οι ατμόσφαιρα φαίνεται να καθαρίζει και η ζωή να επανέρχεται σε ομαλούς ρυθμούς για σας. Η επικοινωνία είναι η λέξη-κλειδί για σήμερα! Επικοινωνήστε την αγάπη σας στα δικά σας πρόσωπα ή κάντε την κριτική σας με λίγο πιο ήπιο από ότι συνήθως τρόπο. Αποφύγετε την γκρίνια και εκφράστε καθαρά τις επιθυμίες σας, ώστε να εισακουστείτε.

Ταύρος

Μια επιτυχία που θα υπάρξει σήμερα σαφώς και δεν θα πρέπει να σας κάνει να χαλαρώσετε τις προσπάθειες σας. Χρειάζεται εγρήγορση και συνεχή πάλη για να τα καταφέρετε. Μπείτε μπροστά και εμπνεύστε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας! Έχετε την ικανότητα, αλλά και τις εμπειρίες που απαιτούνται για να δείξετε τον σωστό δρόμο…

Δίδυμοι

Θα πρέπει να αδράξετε την ευκαιρία καριέρας που θα σας παρουσιαστεί και να μην δειλιάσετε, γιατί πρόκειται για κάτι καθοριστικό για την πορεία της καριέρας σας. Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για τα νέα και θαυμαστά που κάνουν την εμφάνιση τους στην ζωή σας! Πανηγυρίστε αλλά καταστρώστε και τα μελλοντικά σας πλάνα με επιμέλεια για να μην πάει χαμένη η ευκαιρία.

Καρκίνος

Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα. Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε…

Λέων

Περιμένετε κάποιες θετικές εξελίξεις, και αυτές σίγουρα θα έρθουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Κινηθείτε έξυπνα και εμπνευσμένα για να επισπεύσετε τις εξελίξεις. Νέο ενδιαφέρον στον επαγγελματικό τομέα θα σας δώσει φτερά και η δημιουργική σας πλευρά μπορεί να ανθίσει και πάλι. Επενδύστε στην φαντασία σας και θα μεγαλουργήσετε.

Παρθένος

Η μέρα θα απαιτήσει από σας να βάλετε σε τάξη τα συναισθήματα σας, να ξεκαθαρίσετε μέσα σας κάποιες καταστάσεις και να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Οι συναισθηματικής φύσης εκκρεμότητες σας φορτίζουν και δεν σας αφήνουν να λειτουργήσετε αποτελεσματικά και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σας.

Ζυγός

Είστε σήμερα αποφασισμένοι να πετύχετε τους στόχους σας. Οι εμμονές ή οι ψυχαναγκαστικές σας τάσεις μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά, προκειμένου να ολοκληρώσετε ένα έργο σας. Μια άλλη έκφραση της μέρα αυξάνει την ελκυστικότητα σας, ασκώντας έτσι μια πολύ μεγαλύτερη επιρροή στους γύρω σας. Η καλή χρήση του συμπαντικού αυτού δώρου, χωρίς υπερβολές και αυταρέσκεια, θα σας ωφελήσει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει.

Σκορπιός

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.

Τοξότης

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Αιγόκερως

Όσο φορτωμένη και να είναι η μέρα σας, όσες δυσκολίες και αν έχετε να αντιμετωπίσετε, μην ξεχνάτε ποτέ να ευχαριστείτε για όσα καλά έχετε και να χαίρεστε την ζωή σας. Ο θυμός ωστόσο και η επικριτική σας διάθεση θα σας δημιουργήσει προβλήματα με τους γύρω σας. Ακόμη και το χιούμορ σας μπορεί να παρεξηγηθεί.

Υδροχόος

Ίσως να αισθάνεστε λίγη μοναξιά ή απογοήτευση από τους ανθρώπους. Δεν είναι καλή η σκέψη να αποτραβηχτείτε και να κλειστείτε στον εαυτό σας. Είναι ενδεχομένως μια ιδανική μέρα να στρέψετε την προσοχή σας στον εαυτό σας και να φροντίσετε για την χαλάρωση και την αναγέννηση σας. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας σας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς διάλειμμα…

Ιχθείς

Ρίξτε βάρος της προσπάθειας σας για να προωθήσετε μελλοντικά τα επαγγελματικά σας σχέδια. Προσοχή όμως στις μυστικές συναντήσεις. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα στο μέλλον. Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά θέματα. Η μέρα απαιτεί διαλλακτικότητα και υπομονή σε οικογενειακά θέματα.