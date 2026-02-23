Back to Top
Εντυπωσίασε το πλήρωμα 43 «Βενετία» στο Πατρινό Καρναβάλι 2026

Μία ιδιαίτερη καρναβαλική παρουσία

Εντυπωσίασε το Πλήρωμα 43 «Βενετία», το οποίο μετέφερε το κοινό σε μια ατμόσφαιρα ευρωπαϊκής αποκριάτικης φινέτσας και θεατρικής μαγείας στο Πατρινό Καρναβάλι 2026.

Οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν με πολυτελείς στολές υψηλής αισθητικής και χειροποίητες μάσκες, εμπνευσμένες από την αυθεντική παράδοση της ιταλικής αποκριάς. Οι αποχρώσεις του γαλάζιου, οι δαντέλες, τα φτερά και οι περίτεχνες λεπτομέρειες συνέθεσαν ένα σκηνικό που θύμιζε ζωντανό πίνακα εποχής.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το άρμα «Γόνδολα», μια ανθισμένη δημιουργία στολισμένη με φρέσκα άνθη και γαρίφαλα, που συνόδευε το γκρουπ στην παρέλαση. Ο γονδολιέρης και οι μικροί Βενετσιάνοι μοίραζαν γλυκίσματα στο κοινό, δημιουργώντας μια διαδραστική εμπειρία χαράς και εορταστικής διάθεσης.

Στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Σαββάτου, το πλήρωμα εμφανίστηκε με φωτεινές βεντάλιες, στεφάνια και φωτιζόμενα αξεσουάρ, προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα φωτός και κίνησης.

