Η γιορτή συνεχίζεται στους δρόμους της Πάτρας- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη παρέμεινε η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, με την Πάτρα να δονείται από μουσικές, χρώματα και ασταμάτητο χορό.

Τα πληρώματα συνέχισαν να κατακλύζουν το κέντρο, παρουσιάζοντας ευρηματικές στολές και θεματικές εμπνευσμένες από την επικαιρότητα, τη φαντασία και τη σατιρική παράδοση του θεσμού.

Το πλήθος των θεατών παρέμεινε σταθερά στους δρόμους, συμμετέχοντας ενεργά στη γιορτινή ατμόσφαιρα και ανταποκρινόμενο στον ρυθμό της παρέλασης. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τον μαζικό χαρακτήρα και τη δυναμική του Πατρινού Καρναβαλιού.