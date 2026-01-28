Παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Αχαΐας για Οδοντωτό και ΕΒΟ Αιγίου

Στο Αίγιο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση για το 2026 του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν άμεσα την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής.

Σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήρι Αχαΐας, αναφέρει: "Στο Αίγιο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας για το 2026, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη βαρύτητα που δίνει το Επιμελητήριο στην περιφέρεια και ειδικότερα στην Αιγιάλεια. Πρόκειται για την τρίτη συνεδρίαση του ΔΣ που πραγματοποιείται στο Αίγιο και αφορά ζητήματα με άμεσο αναπτυξιακό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή.

Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα, γεγονός που αναδεικνύει τη σύμπνοια και την κοινή στόχευση του Διοικητικού Συμβουλίου στην προώθηση κρίσιμων θεμάτων για την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Οδοντωτός Διακοπτού – Καλαβρύτων

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Δημήτριου Βαρβιτσιώτη, ο οποίος ανέδειξε την ιστορική, οικονομική και τουριστική σημασία του για τα Καλάβρυτα και συνολικά για την ορεινή Αχαΐα.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με το αρμόδιο Υπουργείο, διεκδικώντας την πλήρη, ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Οδοντωτού.

Στην εισήγησή του, ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε ότι η παρατεταμένη υπολειτουργία και οι συχνές αναστολές δρομολογίων πλήττουν σοβαρά την τοπική επιχειρηματικότητα και υπονομεύουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα εθνικής εμβέλειας. Τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς των δρομολογίων, τακτικής και προληπτικής συντήρησης της γραμμής και του τροχαίου υλικού, καθώς και την ευθύνη τόσο της Hellenic Train όσο και του ΟΣΕ και της Πολιτείας. Όπως επισημάνθηκε, ο Οδοντωτός δεν μπορεί να παραμένει σε καθεστώς μόνιμης «προσωρινότητας», καθώς η κανονικότητα και η ασφάλεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Στη συζήτηση τοποθετήθηκαν επίσης οι Αλέξιος Λεχουρίτης, Γιάννης Καραπαναγιώτης (Φίλοι Οδοντωτού Διακοπτού-Καλαβρύτων) και κ. Νίκος Κυριαζής (Kalavryta News).

ΕΒΟ Αιγίου

Σημαντική ήταν και η συζήτηση για την ΕΒΟ Αιγίου, με εισήγηση του Β΄ Αντιπροέδρου του ΔΣ, Παναγιώτη Βασιλείου, ο οποίος ανέδειξε τον κομβικό ρόλο του εργοστασίου τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας.

Παρέμβαση έκανε και ο κ. Πέτρος Δαδιώτης, εκπρόσωπος του Δημάρχου Αιγιαλείας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης του εργοστασίου, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και ανθρώπινου δυναμικού, και ζήτησε τη συγκρότηση επιτροπής για επαφές με τα Υπουργεία Άμυνας και Οικονομικών.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει εκπρόσωπο τον κ. Βασιλείου, προκειμένου, από κοινού με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, να πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία.

Ενημέρωση Προέδρου

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης ενημέρωσε το Σώμα ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του φορέα αυξήθηκαν κατά 70.000 ευρώ κατά την πρώτη χρήση της νέας διοίκησης (Δεκ. 2024 – Δεκ. 2025). Επιπλέον έγινε αναφορά για την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης του ελαιολάδου Αχαΐας ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ομάδες παραγωγών" .