Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποιά θα καταβληθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Στις πληρωμές του Ιανουαρίου περιλαμβάνονται:

Επίδομα Παιδιού

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)

Επίδομα Γέννησης Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα

Στεγαστική Συνδρομή Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων Σύνταξη Υπερηλίκων

Επίδομα Παιδιού 2025

Η εκκαθαριστική δόση του Επιδόματος Παιδιού για το 2025 θα καταβληθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σε όσους έχουν υποβάλει και ολοκληρώσει επιτυχώς την αίτησή τους.Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, με χρήση κωδικών Taxisnet.