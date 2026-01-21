Πάτρα: Ξεκινά την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου το 18ο Ενδόραμα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκινά την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στην Πάτρα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το 18ο Ενδόραμα.

Για τη διοργάνωση σήμερα πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου , από τον Κώστα Μάρκου, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και τη Μ. Μιχαλάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, στο πλαίσιο του Ενδοράματος, έγκριτοι, Έλληνες και διεθνείς ομιλητές παρουσιάζουν τις σημαντικές εξελίξεις, σε όλους

τους τομείς της Ενδοκρινολογίας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται ανασκόπηση των πλέον ενδιαφερόντων άρθρων που δημοσιεύτηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία τη χρονιά που πέρασε σε όλα τα

γνωστικά πεδία της Ενδοκρινολογίας.



Επίσης συζητούνται τα τελευταία ερευνητικά αποτελέσματα, ιδέες, εξελίξεις και εφαρμογές στον τομέα της ενδοκρινολογίας, καθώς

παρουσιάζονται όλα τα αντίστοιχα νέα φάρμακα που κυκλοφόρησαν την ίδια περίοδο. Φέτος, με στόχο την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τις εργασίες του Συνεδρίου και το πρωί της Κυριακής, προσφέροντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για επιστημονικό διάλογο και ανταλλαγή γνώσης.

Το φετινό «ΕΝΔΟΡΑΜΑ» θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23, το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Ενδόραμα διοργανώνει η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας- Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων.

