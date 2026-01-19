Τα ζώδια για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

(Σελήνη στον Υδροχόο – σε γέμιση)

Κριός



Μάθετε να μοιράζεστε όχι μόνο τα υλικά σας αγαθά, αλλά και την αγάπη με

τους ανθρώπους γύρω σας. Προσφέροντας τον χρόνο σας ή την ηθική

στήριξη σε κάποιον που σας έχει ανάγκη, σας κάνει πιο πλούσιους σε

συναισθήματα και σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία.

Ταύρος

Θα πρέπει να επιδείξετε πνεύμα δικαιοσύνης καθώς θα χειρίζεστε τις

καταστάσεις που θα προκύψουν. Εάν είστε δίκαιοι και τίμιοι απέναντι στους

γύρω σας έχετε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε ένα καλύτερο

αποτέλεσμα. Ήρθε επίσης η ώρα της σοβαρής σκέψη και της λήψης

αποφάσεων σε εργασιακά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την

κατάσταση κατάματα και να επιλέξετε πορεία…

Δίδυμοι

Υπάρχει το ενδεχόμενο εντάσεων σήμερα, είτε στο εργασιακό, είτε στο

οικογενειακό σας περιβάλλον. Με μια αυταρχική συμπεριφορά το μόνο που θα

καταφέρετε είναι να προκαλέσετε μεγαλύτερη αντίδραση. Ένα οικογενειακό

πρόσωπο θα χρειαστεί την υποστήριξη και καθοδήγηση σας σήμερα. Θα

πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και αρκετή από την υπομονή και πειθώ σας για

να μπορέσετε να βοηθήσετε αποτελεσματικά.

Καρκίνος

Περιμένετε κάποιες θετικές εξελίξεις, και αυτές σίγουρα θα έρθουν, αλλά αυτό

δεν σημαίνει ότι δεν θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Κινηθείτε έξυπνα και

εμπνευσμένα για να επισπεύσετε τις εξελίξεις. Νέο ενδιαφέρον στον

επαγγελματικό τομέα θα σας δώσει φτερά και η δημιουργική σας πλευρά

μπορεί να ανθίσει και πάλι. Επενδύστε στην φαντασία σας και θα

μεγαλουργήσετε.

Λέων

Η μέρα θα απαιτήσει από σας να βάλετε σε τάξη τα συναισθήματα σας, να

ξεκαθαρίσετε μέσα σας κάποιες καταστάσεις και να πάρετε οριστικές

αποφάσεις. Οι συναισθηματικής φύσης εκκρεμότητες σας φορτίζουν και δεν

σας αφήνουν να λειτουργήσετε αποτελεσματικά και στους υπόλοιπους τομείς

της ζωής σας.

Παρθένος

Όσο φορτωμένη και να είναι η μέρα σας, όσες δυσκολίες και αν έχετε να

αντιμετωπίσετε, μην ξεχνάτε ποτέ να ευχαριστείτε για όσα καλά έχετε και να

χαίρεστε την ζωή σας. Ο θυμός ωστόσο και η επικριτική σας διάθεση θα σας

δημιουργήσει προβλήματα με τους γύρω σας. Ακόμη και το χιούμορ σας

μπορεί να παρεξηγηθεί.

Ζυγός

Θα θελήσετε να υιοθετήσετε σήμερα μια πιο τολμηρή στάση στην επικοινωνία

σας και να εκφράσετε χωρίς περιστροφές τις απόψεις και τις επιθυμίες σας.

Αυτό όμως ενδεχομένως να ανοίξει νέους δρόμους και να επωφεληθείτε όχι

μόνο εσείς προσωπικά, αλλά να υπάρξει και μια μεταστροφή ως προς τον

τρόπο που βλέπουν οι άλλοι κάποιες καταστάσεις.

Σκορπιός

Η σημερινή μέρα θα επιτείνει την επιθυμία σας να εξελιχθείτε επαγγελματικά

και να πετύχετε στους στόχους που έχετε θέσει. Εισέρχεστε τώρα σε ένα νέο

στάδιο στην ζωή σας, που θα σας οδηγήσει σε αλλαγές σε πολλούς τομείς. Το

αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα εξαρτηθεί απόλυτα από τις πρωτοβουλίες

που θα πάρετε και προς ποια κατεύθυνση θα διοχετεύσετε την ενέργεια σας.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχετε σαφείς στόχους και ένα πλάνο δράσης,

ώστε να μην πελαγοδρομείτε και χάσετε την δυναμική της περιόδου.

Τοξοτης

Αισθάνεστε ασφαλείς στην δουλειά αλλά και στο σπίτι, κάτι που είχατε να

αισθανθείτε εδώ και αρκετούς μήνες. Είστε καχύποπτοι και επιμένετε να

προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μυστικά από τους γύρω σας ή από τον σύντροφό

σας. Δεν πρόκειται όμως να συμβεί, οπότε μην ταλαιπωρείτε χωρίς λόγο την

ψυχή σας. Επενδύστε όλα αυτή την θετική σας ενέργεια σε κάτι που θα

μπορούσε να σας ωφελήσει πραγματικά…

Αιγόκερως

Το φεγγάρι θα φέρει κατανόηση από τον ερωτικός σας σύντροφο, τουλάχιστον

σε όσους είστε ερωτευμένοι. Οι δεσμευμένοι σε μακροχρόνιες και αρμονικές

σχέσεις, θα βιώσετε μια όμορφη περίοδο με το ταίρι σας και ίσως να υπάρξει

μια εγκυμοσύνη ή μια γέννα που θα σας απογειώσει συναισθηματικά.

Ορισμένες σχέσεις όμως δεν θα έχουν την άριστη δυνατή εξέλιξη, ειδικά εάν

είναι προβληματικές, και το διάστημα αυτό μπορεί να κλείσει ο κύκλος τους.

Υδροχόος

Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε

καλή χρήση της, χρονική επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα

προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους

στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να

ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

Ιχθείς

Προσέξτε μην κάνετε λάθη στη δουλειά σας. Μην είστε αφηρημένοι,

προσπαθήστε να δείξετε στον προϊστάμενο σας ότι ξέρετε να εργάζεστε

σωστά όταν χρειάζεται. Η φαντασία και η διαίσθηση σας σήμερα μπορεί να

είναι σχετική με την αισθηματική σας ζωή. Προς το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι

πιο ζωντανή και νιώθετε έντονα την ανάγκη για δράση και αλλαγή.