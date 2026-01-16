Λέτα Φλώρου: "Το wellness αποτελεί την επιλογή να μειώνουμε ταχύτητα και να δίνουμε χώρο σε ό,τι μας αναζωογονεί"

Διακεκριμένη, πολυταξιδεμένη και ονομαστή hair stylist της Πάτρας, η Λέτα Φλώρου επεκτείνεται επιχειρηματικά στη λογική των total beauty υπηρεσιών. Λάνσαρε το wellbeing e-shop Niote, που προτείνει προϊόντα ομορφιάς από καινοτόμα brands, κόντρα στη συμβατική γκάμα της ευρύτερης κατανάλωσης. Τα θεωρεί «τονωτικά» της αυτοπεποίθησής μας για κάθε μέρα που περνάει. Όπως αναφέρει η ίδια:

«Σε μια εποχή όπου ο χρόνος κυλά ασταμάτητα, η φροντίδα του εαυτού μας γίνεται μια μικρή πράξη δύναμης. Το wellness αποτελεί τη συνειδητή επιλογή να μειώνουμε για λίγο ταχύτητα και να δίνουμε χώρο σε ό,τι μας αναζωογονεί. Στο κομμωτήριο, αυτή η φιλοσοφία ζωντανεύει κάθε μέρα. Νιώθω πραγματική αγάπη, τιμή και βαθιά ευγνωμοσύνη για κάθε γυναίκα που μου επιτρέπει να φροντίσω όχι μόνο τα μαλλιά της, αλλά και τη διάθεσή της. Από αυτή την αγάπη για τη γυναίκα που περιποιεί ται τον εαυτό της γεννήθηκε και το Niote: ένα brand που αφορά και το skin care, με είδη και καθοδήγηση για ολοκληρωμένη φροντί δα στο σπίτι».

