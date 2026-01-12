Το 2025 έκλεισε με τον χειρότερο τρόπο για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της Αχαΐας. Πίσω από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για «αυξήσεις ενισχύσεων», κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα: λιγότερα χρήματα στους παραγωγούς και εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Παρά το γεγονός ότι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ μειώθηκαν κατά περίπου 8.000 ΑΦΜ πανελλαδικά, μετά τους ελέγχους για τα «μαϊμού» δικαιώματα, οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν είδαν καμία αύξηση. Αντίθετα, η Βασική Ενίσχυση μειώθηκε έως και 25%, διαψεύδοντας κάθε κυβερνητική υπόσχεση.

Ιδιαίτερα στην Αχαΐα, όπου η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, οι πληρωμές εξελίχθηκαν σε πραγματικό εφιάλτη.

Η Εξισωτική Αποζημίωση, κρίσιμη για τους κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Αχαΐας, υπέστη αλλεπάλληλα «κουρέματα». Από τα 268 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικά ανακοινωθεί, το ποσό μειώθηκε στα 215 εκατ. ευρώ και τελικά πληρώθηκαν μόλις 170–180 εκατ. ευρώ, με κανέναν να μην εξηγεί πού κατέληξαν τα υπόλοιπα χρήματα.

Ακόμη πιο δραματική είναι η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από ασθένειες ζωικού κεφαλαίου. Περίπου 2.000 ΑΦΜ πανελλαδικά δήλωσαν μηδενικό αριθμό ζώων λόγω ανωτέρας βίας, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν τόσο από τη Βασική όσο και από την Εξισωτική Ενίσχυση. Συνολικά, πάνω από 2.500 κτηνοτρόφοι βρίσκονται ένα βήμα πριν τον οριστικό αφανισμό.

Οι εκτιμήσεις είναι αποκαρδιωτικές: μόλις 300 έως 500 κτηνοτρόφοι αναμένεται να μπορέσουν να ξαναστήσουν μονάδες, και αυτοί με πολύ μικρότερο ζωικό κεφάλαιο. Στην πράξη, μιλάμε για ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας κτηνοτροφίας, με άμεσες συνέπειες και στην Αχαΐα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση μιλά για αύξηση ενισχύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ, αποκρύπτοντας ότι:

•

μεγάλο μέρος αφορά χρωστούμενα προηγούμενων ετών (2023–2024),

•

περιλαμβάνονται αποζημιώσεις ζημιών και όχι εισόδημα,

•

οι αυξήσεις αφορούν κυρίως περιβαλλοντικές δράσεις, που δεν στηρίζουν ουσιαστικά το βιώσιμο εισόδημα του παραγωγού.

Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν ανθρώπινες ζωές και πορείες ετών που ξεκληρίζονται χωρίς να δίνεται η ελπίδα επανάκαμψης.

Η σημερινή κυβέρνηση εσκεμμένα κι όχι άθελα, συντεταγμένα κι όχι χωρίς σχέδιο παίρνει διαζύγιο με τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Εξυπηρετεί συμφέροντα που δεν επιθυμούν την εγχώρια πρωτογενή παραγωγική διαδικασία στον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Απαιτείται αλλαγή πολιτικού παραδείγματος, άλλες προτεραιότητες, κατεύθυνση που θα βάλει την ύπαιθρο και την επαρχία σε πρωτεύουσα σημασία.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ θέλει και μπορεί να στηρίξει τον Αγροτικό κόσμο της Αχαΐας και της επικράτειας. Μόνο μέσω πολιτικής Αλλαγής μπορούν οι Αγρότες να ελπίζουν σε πραγματική στήριξη.