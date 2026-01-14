Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Κριός

Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την που περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας.

Ταύρος

Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, μια και χωρίς να το θέλετε θα προκληθούν προβλήματα επικοινωνιακής φύσης με τους γύρω σας. Είναι πιθανό σε μια οικογενειακή μάζωξη τα πράγματα να μην εξελιχθούν όπως αναμένονταν και κάτι ή κάποιος να σας εκνευρίσει. Προσπαθήστε να μην χαλάσετε και την βραδιά όλων των υπολοίπων…

Δίδυμοι

Τα πλανητικά της μέρας μπορεί να σας ωθήσουν να κάνετε ένα διάλειμμα από την δουλειά και τις υποχρεώσεις σας και να αλλάξετε για λίγο περιβάλλον, ώστε να ανανεωθείτε ψυχικά. Περιορίστε τις επαφές μέσα στην μέρα, εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, περάστε χρόνο με τον εαυτό σας και κάντε πράγματα που σας ευχαριστούν. Αποφύγετε δύσκολες ή τεταμένες καταστάσεις για να καταφέρετε να χαλαρώσετε.

Καρκίνος

Η μέρα μπορεί να φέρει αλλαγές που δεν περιμένατε. Ερωτικές ή επαγγελματικές σχέσεις ίσως υποστούν κάποια μεταμόρφωση, αλλά και οι προσεγγίσεις σας στα ζητήματα που σας απασχολούν ίσως να είναι τελείως διαφορετικές από πριν. Οικονομικά είναι μια καλή χρονική στιγμή να εξοφλήσετε χρέη ή παλιές οφειλές, να αναζητήσετε μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος ή μια καινούργια δουλειά με καλύτερες αμοιβές.

Λέων

Κάτι ευχάριστο προοιωνίζει η μέρα! Μπορεί να είναι η πετυχημένη ολοκλήρωση μια προσπάθειας στον επαγγελματικό τομέα, ίσως και μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, όπως ένας αρραβώνας. Έχετε χαράξει την πορεία σας, κάνοντας την επιλογή που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, και σήμερα αισθάνεστε πιο ανάλαφροι και απαλλαγμένοι από τις αμφιβολίες που σας βασάνιζαν.

Παρθένος

Αναμένεται να ευνοήσει η μέρα την διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων, ιδίως εάν έχουν σχέση με γραφειοκρατία και δημόσιες υπηρεσίες. Ένα παλιό αντικείμενο μπορεί τώρα να βρει μια καινούργια χρήση και να σας λύσει τα χέρια. Έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία να οργανώσετε τις υποθέσεις σας και να τακτοποιήσουμε ζητήματα που εκκρεμούν.

Ζυγός

Η ένταση και οι διαμάχες που θα υπάρξουν στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας αναστατώσουν και θα σας γεμίσουν με άγχος. Σε ερωτικό επίπεδο, εκφραστείτε ελεύθερα και επικοινωνήστε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και μη νιώθετε αναστολές. Πάθος, έρωτας και δυνατή αγάπη περιμένουν τους αδέσμευτους, εάν καταφέρουν να ξεπεράσουν τις αναστολές τους.

Σκορπιός

Αναζητάτε απαντήσεις και λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Έχετε βραχυκυκλώσει και βρίσκεστε σε αδιέξοδο, η απαντήσεις όμως κρύβονται μέσα σας. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και τα επιτεύγματα σας, με το να μην αφήνετε στους γύρω σας να σας κατευθύνουν στις επιλογές σας, μια και είστε άτομο ευεπηρέαστο σε στιγμές. Η διαίσθηση σας μπορεί να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια…

Τοξότης

Η μέρα θα είναι ευνοϊκή για να αναπτύξετε την καριέρα σας και να φτάσετε σε νέα ύψη. Μπορεί να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες και προοπτικές που θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να έχετε κατά νου την προσωπική σας ζωή για να διατηρήσετε μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου.

Αιγόκερως

Ζήστε την στιγμή και πάρτε αποστάσεις από το άτυχο παρελθόν σας που σας στοιχειώνει και δεν σας αφήνει να ζήσετε και να χαρείτε. Κόψτε επιτέλους τον ομφάλιο λώρο! Περιβάλλεστε από πολύ αγάπη αλλά δεν το βλέπετε. Τα άστρα ευνοούν τις κοινωνικές αποδράσεις. Θα έχετε αλλαγές στις σχέσεις σας. Η ευτυχία χτυπά την πόρτα σας

Υδροχόος

Ίσως διαπιστώσετε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλατε τον τελευταίο καιρό για την ομαλοποίηση της οικογενειακής σας ζωής ήταν μεν σημαντικές, αλλά όχι αρκετές. Χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια… Προσοχή θα πρέπει να επιδείξετε επίσης αναφορικά με χρήματα και περιουσιακά σας στοιχεία. Οι πλανητικές συγκυρίες ευνοούν απώλειες και κλοπές…

Ιχθείς

Συζητήσεις, κοινωνικές εξόδους και επαγγελματικές διαπραγματεύσεις θα φέρει η μέρα. Προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες, τις απόψεις αλλά και τις γνώσεις σας με τους γύρω σας, να εμπνεύσετε ή να εμπνευστείτε. Οι καινούργιες γνωριμίες μπορεί να είναι πολλές, ίσως όμως να είναι εφήμερες, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα.