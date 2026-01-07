«Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο» ένα νέο ενδιαφέρον βιβλίο του Κωνσταντίνου Μάγνη

Ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη. Για άλλη μια φορά ένας αξιόλογος γραφιάς με το γνωστό σκωπτικό του ύφος που αρέσκεται να αυτοσαρκάζεται και να μιλάει σοβαρά με έναν ιδιαίτερο καλαίσθητο, ευαίσθητο τρόπο, ο δημοσιογράφος, συγγραφέας, σκηνοθέτης, Κωνσταντίνος Μάγνης μας παρουσίασε την καινούργια του πνευματική προσφορά, το βιβλίο του «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο».

Ο τίτλος βέβαια παραπλανητικός αλλά οι επισημάνσεις, οι παρατηρήσεις, οι διάλογοι, η κριτική διάθεση, παρουσιάζουν ανάγλυφα μια πραγματικότητα με κοινωνικό πρόσημο.

Γιατί ο Μάγνης έχει τη στόφα του συγγραφέα που προσεγγίζει και σκιαγραφεί την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων μέσα από μία οπτική περιγραφής γεγονότων και καταστάσεων που αποκαλύπτουν την άλλη όψη της ζωής. Αυτή που αναλίσκεται με τα καθημερινά σε αντιδιαστολή με τα μεγάλα που άλλοι αποφασίζουν ερήμην μας για την… τύχη μας.

Ο Κωνσταντίνος βασίζει το καινούργιο του βιβλίο στο ποδόσφαιρο και τις μικρές ή μεγάλες παρενέργειες που δημιουργεί σε μια ομαλή συμβίωση ανδρών και γυναικών καθώς οι πρώτοι κατά τεκμήριο είναι οι φίλαθλοι, οι παθιασμένοι, οι οπαδοί και οι γυναίκες οι αποδέκτες μιας συνήθειας που γίνεται σιγά σιγά καθεστώς με τις παροιμιώδεις συνάξεις κατ΄ οίκον των φίλων της στρογγυλής θεάς και με όλα όσα επιφωνήματα κλπ συνοδεύουν την περιγραφή ενός αγώνα, με τις χαμένες ή κερδισμένες φάσεις και την κυρίως την επίτευξη γκολ.

Πέρα όμως από τα επιφαινόμενα όσο και ευτράπελα, ο συγγραφέας εμβαθύνει και ιστοριογραφεί τους παίκτες που στελέχωσαν ομάδες και έμειναν σύμβολα και σημεία αναφοράς διαχρονικά.

Το κείμενο του Μάγνη είναι εύληπτο και προσελκύει ασφαλώς το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ως διακεκριμένος δημοσιογράφος ανταπεξήλθε όλα τα είδη του γραπτού αλλά και προφορικού λόγου ανοίγοντας τα φτερά του σε συναφείς με το επάγγελμά του αναζητήσεις όπως το ερασιτεχνικό θέατρο, με δικά του έργα στα οποία πολλές φορές μετείχε ως ηθοποιός αλλά και ως σκηνοθέτης.

Ορμητήριο και καταφύγιο των εξωεπαγγελματικών του αναζητήσεων το Καρναβαλικό Κομιτάτο όπου για πολλά χρόνια μαζί με άλλους συμπολίτες προσέφερε στον πολιτισμό και την τόσο απαραίτητη για τον βασανισμένο σήμερα συνάνθρωπο ψυχαγωγία.

Αυτό είναι μια κατάκτηση του Κωνσταντίνου γιατί κατορθώνει μέσα από την επιθεώρηση και την φαρσοκωμωδία να περάσει μηνύματα για τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία.

Πρόσφατα στο φιλόξενο χώρο του «Επίκεντρου» είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια διαφορετική, εξαιρετική θεατράλε παρουσίαση του καινούργιου του βιβλίου που γράφτηκε αφότου αφυπηρέτησε από τη δημοσιογραφία στην ιστορική εφημερίδα «Πελοπόννησος» στην οποία διατέλεσε αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Το Δόντι» που διευθύνει ο Ανδρέας Τσιλήρας και όχι από τον άλλον που παρουσιάστηκε στη σκηνή ως… κύριος Φρονιμίτης.

Για άλλη μία φορά ο Κωνσταντίνος πρόσφερε στην τοπική κουλτούρα ένα άλλο διαφορετικό αλλά ιδιαίτερα φροντισμένο κείμενο.

Καλοτάξιδο το νέο βιβλίο με τον παραπλανητικό τίτλο και είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού.