Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026.

Κριός

Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε καλή χρήση της, χρονική επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

Ταύρος

Έχετε συνήθως σωστή κρίση, επειδή είστε από τα άτομα που έχουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνεστε την συνολική εικόνα του προβλήματος. Σήμερα όμως κινδυνεύετε από την συναισθηματικό σας να πάρετε λάθος δρόμο… Φανείτε ανοιχτοί στους κοντινούς σας ανθρώπους και μην διστάζετε να ζητήσετε την βοήθεια τους, εάν την χρειάζεστε. Άλλωστε, ζητώντας βοήθεια, δίνετε στα άτομα που σας αγαπούν την ευκαιρία και την δυνατότητα της προσφοράς.

Δίδυμοι

Θα έχετε την τάση να αναλαμβάνετε ευθύνες ή επιπλέον εργασία, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες σας. Καλύτερα να απορρίψετε κάποια δουλειά και να είστε εμπρόθεσμοι, παραδίδοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα, παρά να αγχώνεστε και να παρουσιάσετε τελικά κάτι μέτριο ή ελλιπές. Θα χρειαστεί επίσης να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας και με την φυσική σας κατάσταση. Ίσως είναι καιρός να αλλάξετε διατροφικές συνήθειες και να εντάξετε την άσκηση στην ζωή σας για να προλάβετε τα δύσκολα…

Καρκίνος

Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα αισθηματικά σας.

Λέων

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και οργανώστε τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης αισθάνεστε άσχημα επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να ζητήσετε συγνώμη και να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να σας ταλαιπωρεί.

Παρθένος

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την χρειάζεστε.

Ζυγός

Ημέρα χαλάρωσης και χαράς η σημερινή! Περάστε την με αγαπημένα σας πρόσωπα και αναζωογονηθείτε παίρνοντας απόσταση από την καθημερινότητα σας. Κάντε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα σας και απολαύστε τα όσα έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάτε να ευχαριστείτε την καλή σας τύχη για όσα σας έδωσε…

Σκορπιός

Τα συναισθήματα και οι σκέψεις των γύρω μας μπορούν τώρα να σας επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον ψυχισμό σας. Η στοργή και η συμπόνια μπορούν να εκληφθούν σήμερα σαν αδυναμία και να επιχειρήσουν οι γύρω σας να σας εκμεταλλευτούν. Ο καθορισμός σαφών ορίων είναι αυτός, που θα σας βοηθήσει να απολαύσετε υγιείς σχέσεις, απομακρύνοντας τα όποια προβλήματα που θα μπορούσαν να σας αποσυντονίσουν. Νέα χρονιά, καινούργιες αποφάσεις…

Τοξότης

Δεν θα μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην ζωή σας εάν δεν καταφέρετε να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας και να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Εάν δεν τα καταφέρνετε μόνοι, υπάρχουν και οι φίλοι να σας βοηθήσουν. Κάποια μικρά και ασήμαντα ίσως προβλήματα υγείας θα σας απασχολήσουν σήμερα και θα αποδιοργανώσουν την μέρα σας.

Αιγόκερως

Ίσως να χρειαστεί να κινηθείτε σήμερα υπόγεια για να πετύχετε τους στόχους σας, μια και οι εχθροί σας, κρυφοί και φανεροί, καραδοκούν. Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρές δυσκολίες, το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει να φτάσετε στην ρίζα του προβλήματος ώστε να το λύσετε οριστικά. Ίσως δε να βιώσετε τις μέρες αυτές κάτι δραματικό ή εξαιρετικά ενοχλητικό. Ας το αντιμετωπίσετε σαν μια ευκαιρία να κάνετε μια καινούργια αρχή.

Υδροχόος

Το πλανητικό σκηνικό θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τις επαγγελματικές σας επαφές, καθώς και αυτές με ένα δικό σας άτομο. Θα υπάρξουν ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε καινούργιες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν επαγγελματικά στο μέλλον. Εάν υπάρχουν προβλήματα στην οικογένεια, μην τα αφήνετε να χρονίζουν. Δεν πρέπει όμως να καταπιαστείτε με την λύση τους παρορμητικά. Εξετάστε προσεκτικά κάθε πιθανή λύση και δράστε μετά.

Ιχθείς

Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντι σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…