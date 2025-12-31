Εντυπωσιακές εικόνες από την Πρωτοχρονιά στις χώρες του κόσμου - LIVE

Από το Κιριμπάτι μέχρι την Ιαπωνία, την Κίνα και την Αυστραλία οι χώρες η μία μετά την άλλη υποδέχονται το 2026 σε εντυπωσιακές εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά.

Πυροτεχνήματα, φώτα, λάμψη αλλά και παραδοσιακά έθιμα και στολές χαρακτηρίζουν μία μέρα ελπίδας και αναγέννησης σε όλον τον κόσμο.