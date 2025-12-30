Σύσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη με ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

Στην Π.Ε. Αχαΐας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ της Αντιπεριφέρειας, του ΠΑΜ–ΠΣΕΑ και των συναρμόδιων υπηρεσιών για θέματα συνεργασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο συνεργασίας και συντονισμού, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Π.Ε. Αχαΐας μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη, του επικεφαλής ΠΑΜ–ΠΣΕΑ (Αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών) Γιώργου Σωτηρόπουλου και των συναρμοδίων υπηρεσιών (αστυνομία, πυροσβεστική) και του εκπροσώπου του στρατού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας ενημερώθηκε για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, ενώ συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα, όπως η αναγκαιότητα διαρκούς συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών και η επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν αναλυτικά τα υφιστάμενα δεδομένα, επισημάνθηκαν οι προτεραιότητες και τονίστηκαν τα προβλήματα με στόχο την ορθολογική διαχείριση των ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΠΑΜ–ΠΣΕΑ.

Σε δήλωσή του ο κ. Ζαΐμης ανέφερε: «Η συνεργασία με το ΠΑΜ–ΠΣΕΑ είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ετοιμότητας. Μέσα από συστηματικό διάλογο, ανταλλαγή απόψεων, κοινό σχεδιασμό, διασφαλίζουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων για την προστασία των πολιτών. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης, ως προϊστάμενος της έδρας των ΠΑΜ- ΠΣΕΑ, στηρίζει πρωτοβουλίες συνεργασίας, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Τις όποιες βελτιώσεις ή προβλήματα θα πρέπει να τα μεταφέρουμε στα αρμόδια όργανα κεντρικά. Υπάρχει περιθώριο σημαντικής βελτίωσης. Η εμπειρία της επιχειρησιακής ετοιμότητας της πολιτικής προστασίας είναι πολύτιμο εφόδιο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και, γιατί όχι, να συσχετιστεί υπηρεσιακά σταδιακά, όπως και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.».