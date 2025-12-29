Hangover στις γιορτές: 5 δημοφιλείς μύθοι για την αντιμετώπισή του

Από εταιρικά πάρτι μέχρι οικογενειακές συγκεντρώσεις και ρεβεγιόν, η εορταστική περίοδος συχνά οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ που καταλήγει σε ένα ανυπόφορο πρωινό ξύπνημα με έντονη ανάγκη για ανακούφιση από το hangover.

Αν και τα social media προσφέρουν πολλές «θεραπείες», από λιπαρά πρωινά και κοκτέιλ τύπου «hair of the dog» μέχρι ασκήσεις που υπόσχονται να καταπολεμήσεις το hangover, οι ειδικοί εξηγούν ότι οι περισσότερες μέθοδοι δεν επηρεάζουν τον τρόπο που ο οργανισμός επεξεργάζεται το αλκοόλ.

«Τα περισσότερα “φάρμακα” για hangover αποτυγχάνουν γιατί αντιμετωπίζουν το ήπαρ σαν σφουγγάρι αντί για χημικό εργοστάσιο», λέει η Dr. Hillary Lin, γιατρός στη Νέα Υόρκη. Το hangover είναι η απάντηση του οργανισμού στη συσσώρευση τοξικών παραπροϊόντων καθώς απομακρύνεται το αλκοόλ από το σώμα, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.

Πέντε δημοφιλείς μύθοι και τι πραγματικά λειτουργεί:

1. Hair of the dog

Η ιδέα ότι η κατανάλωση περισσότερου αλκοόλ «ανακουφίζει» το hangover απλώς «αναβάλλει το πρόβλημα». Μπορεί να μειώσει προσωρινά τα συμπτώματα, αλλά δίνει περισσότερη δουλειά στο ήπαρ και δεν αντιμετωπίζει την αφυδάτωση, τη φλεγμονή ή τα τοξικά παραπροϊόντα του αλκοόλ. Η προσθήκη άλλων ουσιών, όπως κάπνισμα ή κανναβιδιόλη, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

2. Λιπαρά πρωινά

Ένα βαρύ πρωινό απλώς επιβαρύνει ένα ήδη ερεθισμένο στομάχι και επιβραδύνει την πέψη. Το αλκοόλ έχει ήδη μεταβολιστεί και δεν υπάρχει κάτι για να «απορροφηθεί». Οι ειδικοί συνιστούν να τρως πριν από την κατανάλωση αλκοόλ για να μειώσεις την ταχύτητα απορρόφησής του. Τροφές που βοηθούν στη μετέπειτα αποκατάσταση περιλαμβάνουν αυγά, φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, μπανάνες και ξηρούς καρπούς.

3. Καφές ή λεμονάδα

Ο καφές ή το λεμόνι δεν επιταχύνουν τον μεταβολισμό του αλκοόλ. Το αλκοόλ έχει ήδη προκαλέσει διαταραχές στον ύπνο, ερεθισμό στομάχου, διακυμάνσεις σακχάρου και μετατροπή σε τοξική ακεταλδεΰδη. Ο καφές μπορεί να επιβραδύνει την επανυδάτωση και να αυξήσει την πίεση, επιδεινώνοντας πονοκέφαλο και αφυδάτωση. Το απλό νερό παραμένει η καλύτερη επιλογή.

4. Επιθέματα ή συμπληρώματα

Τα περισσότερα patches ή συμπληρώματα είναι αναποτελεσματικά αν ληφθούν αφού το αλκοόλ έχει ήδη εισέλθει στο σώμα. Ορισμένα προβιοτικά μπορούν να βοηθήσουν, διασπώντας την ακεταλδεΰδη στο έντερο πριν εισέλθει στο αίμα. Εναλλακτικά, ένα ποιοτικό ρόφημα ηλεκτρολυτών πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει.

5. Άσκηση για «εφίδρωση του hangover»

Το ήπαρ διασπά το αλκοόλ με σταθερό ρυθμό, οπότε η άσκηση δεν επιταχύνει τον μεταβολισμό του. Η γυμναστική σε κατάσταση hangover μπορεί να αυξήσει την αφυδάτωση, την ζαλάδα ή τη ναυτία και να επιβαρύνει τον οργανισμό.

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει μαγική θεραπεία. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική είναι η πρόληψη: περιορισμός ποσοτήτων και αποφυγή υπερκατανάλωσης. Οι ειδικοί συστήνουν εναλλαγή κάθε ποτού με νερό ή μη αλκοολούχα ποτά.

Αν έχεις ήδη hangover, η αποκατάσταση απαιτεί ξεκούραση, ενυδάτωση και χρόνο. Η σωστή θεραπεία περιλαμβάνει:

Υγρά με ηλεκτρολύτες

Μικρό, ισορροπημένο γεύμα

Ξεκούραση

Χρόνο για να ολοκληρωθεί ο μεταβολισμός του αλκοόλ από το ήπαρ