Κακοκαιρία Byron: Τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμοί από σπίτια και αυτοκίνητα στην Λακωνία

Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά όλη την χώρα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές, ανάμεσά τους και η Λακωνία.

Νωρίτερα, οδηγός εγκλωβίστηκε με το όχημά του στον Δυρό Λακωνίας, όταν το ρέμα φούσκωσε και κάλυψε το οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες οι οποίοι κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν έπειτα από μεγάλη προσπάθεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία από την Πυροσβεστική, τουλάχιστον 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σπίτια και αυτοκίνητα στην Ανατολική Μάνη. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αυτήν την ώρα μεταβαίνει και ερπυστριοφόρο όχημα της πυροσβεστικής στο χωριό Μαυροβούνι, στην ανατολική Μάνη, για να απεγκλωβίσει κόσμο, καθώς έχει πλημμυρήσει σχεδόν όλο το χωριό.