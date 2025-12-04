ECO FORUM 2025: Έρχονται κι άλλα χρήματα για τη θωράκιση της Αχαΐας – Οι ομιλίες των Υπουργών Θ. Λιβάνιου, Κ. Κατσαφάδου και όλων των συμμετεχόντων

"Σε μια περίοδο κρίσιμη για την Πάτρα και την Αχαΐα, το Eco Forum 2025 ολοκλήρωσε τις εργασίες του, φιλοξενώντας εκπροσώπους της κεντρικής Διοίκησης, Βουλευτές, εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς φορείς και στελέχη του τεχνικού κόσμου", αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

/;Το συνέδριο διεξήχθη σε μια στιγμή που η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντιθετικές εικόνες. Από τη μία, τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού και από την άλλη, τη νέα προοπτική ανάπτυξης που σηματοδοτεί η ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία της Πατρών-Πύργου. Οι δύο αυτές πραγματικότητες, σύμφωνα με το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου, μπορούν να ενωθούν σε ένα ενιαίο αφήγημα ανασυγκρότησης, με έργα που θα θωρακίσουν τις υποδομές των Δήμων και θα επαναφέρουν την περιοχή σε αναπτυξιακή τροχιά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Υποδομών και Μεταφορών και συνδιοργανώθηκε από την ΑΜΚΕ «Δεξί Κλικ», την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, το Οικονομικό και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, τον ΕΑΓΜΕ και το Πανεπιστήμιο Πατρών, με την υποστήριξη του ΟΛΠΑ, της ESPS IKE και της Antipollution ANE. Χορηγός επικοινωνίας ήταν ο Όμιλος Ενημέρωσης «Plus Media».

Οι Ομιλίες

Θεόδωρος Λιβάνιος-Υπουργός Εσωτερικών

Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι η κλιματική κρίση έχει αυξήσει θεαματικά τη συνθετότητα και την ένταση των φυσικών καταστροφών, καθιστώντας απαραίτητη τη στενή συνεργασία όλων των φορέων: της αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα ζει με μεγαλύτερη συχνότητα και σφοδρότητα πλημμύρες και πυρκαγιές.

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός των έργων δεν μπορεί πλέον να βασίζεται σε προδιαγραφές προηγούμενων δεκαετιών. Έφερε ως παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κλιματικά φαινόμενα που έρχονται, όχι εκείνα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, η πρόληψη για τις πυρκαγιές δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην Πυροσβεστική, αλλά χρειάζεται ενισχυμένη προετοιμασία, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και κοινές δράσεις.

Αναφέρθηκε ειδικά στη χρήση δορυφόρων και μικροδορυφόρων, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση των ζημιών μετά από μια καταστροφή. Παράλληλα, υπενθύμισε πόσο έχει αλλάξει ο ρόλος της πολιτικής προστασίας: από μια μικρή, υποτιμημένη υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο Υπουργείο με κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των συνεπειών φυσικών φαινομένων.

Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η πρόκληση των επόμενων ετών θα είναι μεγάλη και διαρκής, γι’ αυτό και απαιτείται ενότητα, ανταλλαγή εμπειριών και συνεχής συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Κώστας Κατσαφάδος - Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, περιέγραψε πρώτα το νέο πλαίσιο συνεργασίας κράτους, επιστημονικής κοινότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης, εθελοντών και σωμάτων ασφαλείας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Τόνισε ότι πλέον δεν περιμένουμε να «συμβεί το κακό» για να κινητοποιηθούμε, αλλά υπάρχει οργανωμένη προληπτική λειτουργία, με συνεδριάσεις επιστημόνων, αξιοποίηση μετεωρολογικών μοντέλων και συγκεκριμένα πρωτόκολλα δράσης πριν και κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Υπογράμμισε ότι η Αχαΐα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη -με πυρκαγιές, πλημμύρες, ακόμη και σεισμούς- και πως οι πρόσφατες φωτιές με πέντε μέτωπα σε ένα 24ωρο άφησαν σημαντικές καταστροφές.

Οι αποζημιώσεις

Στο πεδίο των αποζημιώσεων, εξήγησε ότι η κρατική αρωγή χωρίζεται σε τρεις άξονες: πολίτες και κτίρια, επιχειρήσεις, δημόσιες υποδομές. Για τους πολίτες, μετά τις φωτιές δόθηκαν φύλλα αυτοψίας και ζητήθηκε μέσα σε 10 ημέρες να υποβάλουν αιτήσεις στους δήμους για οικοσκευή (2.000–6.000 ευρώ) και επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών (600 ευρώ), καθώς και επιδότηση ενοικίου έως 600 ευρώ για όσους έχασαν την κατοικία τους, καταβαλλόμενη αναδρομικά.

Οι μεγάλες αλλαγές

Αναγνώρισε καθυστερήσεις λόγω έλλειψης μηχανισμού και λαθών/καθυστερήσεων σε δήμους, αλλά ανακοίνωσε «είδηση»: από τη νέα αντιπυρική περίοδο, με νέο πληροφοριακό σύστημα, ο πολίτης θα υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για οικοσκευή, επίδομα και ενοίκιο, και μέσα σε τρεις ημέρες τα χρήματα θα μπαίνουν απευθείας στον λογαριασμό του.

Δεύτερη σημαντική αλλαγή: από τον Μάρτιο η αποζημίωση για ζημιές σε κτίρια έχει αυξηθεί στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς (από 70% και μετά 80% που ίσχυε), χωρίς ανάγκη τραπεζικού δανείου για το υπόλοιπο. Παράλληλα, προανήγγειλε νομοσχέδιο -σε συνεργασία με το ΤΕΕ- ώστε όλες οι σχετικές διαδικασίες αδειών να περνούν ηλεκτρονικά, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιτρέποντας σε μηχανικούς και πολίτες να παρακολουθούν την πορεία των φακέλων.

Για τις επιχειρήσεις, η Περιφέρεια κάνει τις αυτοψίες, ανεβάζει τους φακέλους σε πλατφόρμα και το κράτος αποζημιώνει το 70% της ζημιάς. Για τις υποδομές, έχουν εγκριθεί 25 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 4,5 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης στον Δήμο Πατρέων και 2 εκατ. ευρώ για τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, με τη διευκρίνιση ότι αυτά είναι η αρχή της χρηματοδότησης. Τέλος, ανακοίνωσε ότι έχει στηθεί call center που τηλεφωνεί σε πυρόπληκτους για να ενημερωθούν πλήρως για δικαιώματα, προθεσμίες και δικαιολογητικά, ώστε να μην υπάρχει πια πολίτης που να λέει «δεν ήξερα».

Χαράλαμπος Μπονάνος - Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

«Έχουμε να κάνουμε με ένα θεσμό και ένα σημείο αναφοράς για το διάλογο γύρω από τις υποδομές, τη βελτίωσή τους, την ανθεκτικότητα και τη λειτουργικότητά τους με σεβασμό στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το 2025 γίνεται ενεργειακός κόμβος, άρα και εδώ έχουμε μια πρόοδο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει, έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε. Εργαζόμαστε συστηματικά για να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε μια Δυτική Ελλάδα ανθεκτική, έξυπνη, πράσινη και δυναμικά αναπτυσσόμενη.»

Θανάσης Παπαδόπουλος - Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας

«Ως ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουμε ενεργά και συγχρηματοδοτούμε δράσεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα για τους Δήμους μας, όπως η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές και η πολιτική προστασία. Είναι όμως ώρα να ειπωθεί ξεκάθαρα πως η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δεν διαθέτει πλέον τα αναγκαία εργαλεία για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες. Εδώ και χρόνια έχει καταργηθεί η άμεση χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Οι πόροι βρίσκονται στα Υπουργεία και στις Περιφέρειες, ενώ οι Δήμοι μένουν χωρίς τις υποδομές, το προσωπικό και τα μηχανήματα που απαιτούνται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταστροφών. Ζητάμε το αυτονόητο. Οι Δήμοι να αποκτήσουν ξανά την οικονομική «προίκα» που τους αναλογεί.»

Παναγιώτης Αναστασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠΑ Α.Ε.

«Σας καλωσορίζω στο ανοιχτό λιμάνι της Πάτρας, το μεγαλύτερο κρατικό λιμάνι, που η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπερταμείο έχουν επιλέξει ως πρότυπο σύγχρονου, «πράσινου» ευρωπαϊκού λιμανιού. Με αύξηση της κίνησης, φυτεύουμε χίλια δέντρα έως το 2027, ηλεκτροδοτούμε τον στόλο μας, εκπονούμε μελέτη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, δημιουργούμε ψηφιακά δίδυμα. Όταν το τρένο φτάσει στο λιμάνι της Πάτρας θα μειωθούν σε απίστευτα μεγάλο ποσοστό τα ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που αυτό το φόρουμ γίνεται μέσα στο λιμάνι.»

Ιωάννης Βενέτης - Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

« Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό που πλέον εδρεώνεται στη Δυτική Ελλάδα.Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ένα φυσικό και καίριο ρόλο ως ένα από τα μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Παράγει έρευνα αιχμής σε ζητήματα ενέργειας, περιβάλλοντος, μεταφορών, ψηφιακού μετασχηματισμού και κλιματικής προσαρμογής. Συνεργάζεται στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Το ECO Forum είναι ακριβώς ένας από τους χώρους όπου αυτή η συνεργασία γίνεται πράξη.»

Διονύσης Γκούτης - Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

«Κάνουμε μια καινοτομία σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε τον εθνικό χάρτη κατολισθητικού κινδύνου. Έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τα δεδομένα, να μπορέσουμε να δώσουμε στην πολιτεία τα εργαλεία για να κάνει ένα μακρόπνοο σχεδιασμό, να μπορέσει να βρει τις χρηματοδοτήσεις, αλλά και να σχεδιάσει τα έργα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την κρίση, όμως μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι.»

Μάκης Κατσιγιάννης, Πρόεδρος ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας

«Η περιοχή μας έχει απίστευτα πολλά προβλήματα, είμαστε πολύ υψηλά στα ποσοστά βροχοπτώσων, έχουμε πάρα πολλές κατολισθήσεις. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, να βοηθήσουμε, να συνεργαστούμε, να βοηθήσουμε το νομό μας, να αποκτήσει αντοχές και ανθεκτικότητα, σε όλα αυτά τα οποία μέχρι πριν από δέκα χρόνια φάνταζαν μακρινά, σήμερα όμως είναι καθημερινότητα.»

Δώρα Ρήγα, Μέλος Δ.Σ. Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας

«Οι εξελίξεις γύρω μας είναι ραγδαίες και απαιτούν μια νέα προσέγγιση στη βιώσιμη κινητικότητα. Οι μετακινήσεις γίνονται πιο σύγχρονες, πιο φιλικές στον πολίτη και πιο ποιοτικές. Σε αυτή τη μετάβαση, οι αστικές συγκοινωνίες της Πάτρας επενδύουν σε νέο ανανεωμένο στόλο, σε ψηφιακές υπηρεσίες και σε σύγχρονες υποδομές. Το ECO Forum αποτελεί για εμάς μία σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να απαντήσουν στις προκλήσεις του αύριο.»

Βασίλης Σιαδήμας, Γ.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

«Ως Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων επενδύουμε συστηματικά τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του κράτους απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Μέσω του Τομεακού Προγράμματος Πολιτική Προστασία του ΕΣΠΑ 2027 έχουν κατευθυνθεί στην περιοχή 52,8 εκατομμύρια ευρώ για κρίσιμες παρεμβάσεις. Η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης και της μάχης απέναντι στην κλιματική κρίση. Με τα τομεακά προγράμματα του επενδύουμε συντονισμένα στην προστασία, στην ανθεκτικότητα, στην τεχνολογία και στις υποδομές χτίζοντας μια Περιφέρεια ισχυρότερη, ασφαλέστερη και βιώσιμη για τις επόμενες γενιές.»

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Κλιματική Κρίση & Πολιτική προστασία: Φωτιές στην Αχαΐα. Η επόμενη ημέρα, έργα, υποδομές, θωράκιση

Φωκίων Ζαΐμης-Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας

Ο κ. Ζαΐμης σημείωσε ότι μεταξύ άλλων θα πρέπει άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις όπως: Απλοποίηση διαδικασιών-αρμοδιοτήτων, ψηφιοποίηση διαδικασιών , προτεραιοποίηση έργων έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζονται κάθε φορά όσα έργα προκύπτουν μετά από ένα γεγονός, καθώς επίσης να υπάρξει Νομική Προστασία για το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας που πολλές φορές κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με νομικές ενέργειες, κάνοντας τη δουλειά του.

Επίσης, ο κ. Ζαΐμης ανέφερε ότι θα πρέπει στον επίσημο μηχανισμό της Πολιτικής προστασίας να συμπεριληφθούν και οι εθελοντικές Οργανώσεις, για τις οποίες να θεσπιστούν παροχές όπως η ασφαλιστική κάλυψη, η συμβολική αποζημίωση εξόδων, καθώς επίσης και να εξασφαλιστεί ο σύγχρονος εξοπλισμός τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει να εξεταστεί η πιο στενή διασύνδεση της Πολιτικής Προστασίας με το Υπουργείο Άμυνας, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Τέλος, κλείνοντας την ομιλία του, παρέδωσε στον Υφυπουργό κ. Κατσφαφάδο την επιστολή που είχε αποστείλει για το αίτημα να πληρωθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες επιχειρηματίες από την φωτιά του 2024 στην περιοχή του Ερυμάνθου, ενώ έκανε ειδική μνεία και στα ελαιοτριβεία της Αχαΐας, που έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά μετά τις φωτιές, ζητώντας ειδικά μέτρα στήριξης από την Κυβέρνηση.

Βαγγέλης Καραχάλιος-Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

«Δηλώνω ότι το υφιστάμενο μοντέλο αποκατάστασης υποδομών αποτυγχάνει, επειδή αγνοεί την πρόληψη, την ανθεκτικότητα και την πραγματική αναγνώριση των κινδύνων. Απαιτώ αλλαγή στρατηγικής με ενιαίο σχεδιασμό, σαφείς αρμοδιότητες και έργα που υλοποιούνται εκεί όπου πρέπει και όχι σε ζώνες υψηλού ρίσκου».

Χαράλαμπος Γεωργίου-Στέλεχος ΕΑΓΜΕ

«Το ΕΑΓΜΕ εργάζεται συστηματικά για την αντιμετώπιση γεωκινδύνων, μελετώντας κατολισθήσεις, πλημμύρες και επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως η Αχαΐα.

Ανδρέας Καζαντζίδης-Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών

«Στις φωτιές της Αχαΐας, το Πανεπιστήμιο εγκατέστησε σταθμούς παρακολούθησης για να αξιολογεί την κατάσταση και να παρέχει δεδομένα. Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε να υπάρξει συντονισμός στην πρόβλεψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών. Μετράμε αιρούμενα σωματίδια και παρακολουθούμε γεωγραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα».

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Από την Κρίση στην ανθεκτικότητα: Έργα Υποδομής & Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Αχαΐα

Ανδρέας Τσώκος - Πολιτευτής ΝΔ Αχαΐας

«Οι φυσικές καταστροφές στην Αχαΐα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί προληπτική στρατηγική και επένδυση στην ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα περιλαμβάνει αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, καθώς και αξιοποίηση μελετών, χαρτών κινδύνου και επιστημονικών δεδομένων από φορείς όπως η ΕΑΓΜΕ και τα πανεπιστήμια. Η θεωρία πρέπει να γίνει πράξη μέσω συνεννόησης, συνεργασίας και υλοποίησης των προτάσεων για αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών κινδύνων στην περιοχή».

Παναγιώτης Μελάς-Αντιδήμαρχος Έργων Δήμου Πατρέων

«Στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών απαιτεί προτεραιότητα στα αντιπλημμυρικά έργα. Η πρόληψη των πυρκαγιών είναι κρίσιμη και χρειάζεται κεντρικός σχεδιασμός, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και δεξαμενών. Ο Δήμος έχει εκτιμήσει ότι για την πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτούνται περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διαθέσιμα είναι 1,5 εκατομμύριο».

Βασίλης Γιαννόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Δυτικής Ελλάδας

Ο Δήμος Πατρών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των υποδομών για να αντέχουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές, συγκροτήθηκαν κλιμάκια για αυτοψίες και εκτιμήσεις ζημιών. Έχει εγκριθεί ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιπλημμυρικά και οδοποιίας, ενώ η αρχική εκτίμηση ήταν 41 εκατομμύρια. Οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβροτικά έργα».

Ιωάννα Φαναριώτου-Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

«Το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας διαχειρίζεται πόρους ΕΣΠΑ 2021-2027. Κάθε έργο πρέπει να ενσωματώνει κλιματική ανθεκτικότητα, πράσινη ανάπτυξη, εξοικονόμηση ενέργειας και ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές για βιώσιμη, διατομεακή ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων».

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση: Πράσινη Φορολογία, νέος μοχλός μετασχηματισμού & κοινωνικής ευθύνης

Γιώργος Παππάς-Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας

«Η πράσινη φορολογία είναι εργαλείο δίκαιης μετάβασης. Μεταφέρει το φορολογικό βάρος από εργασία σε ρύπανση, ενισχύει επενδύσεις καθαρής ενέργειας, κυκλική οικονομία και πράσινες θέσεις εργασίας, μειώνει κοινωνικές ανισότητες και υποστηρίζει τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο».

Παναγιώτης Δημόπουλος - Καθηγητής Οικολογίας, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

«Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αξιοποίηση φυσικού κεφαλαίου, ψηφιακές τεχνολογίες και σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων. Η στρατηγική αποτίμηση πόρων συνδέει κονδύλια με αποτελεσματικές πολιτικές, διασφαλίζοντας ανθεκτικότητα, κοινωνική συνοχή και προστασία περιβάλλοντος».

Νίκος Γιαννακόπουλος - Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

«Οι πράσινοι φόροι πρέπει να στοχεύουν συγκεκριμένα στην μείωση ρύπων, να εσωτερικεύουν το περιβαλλοντικό κόστος και να σχεδιάζονται με σταθερή πολιτική δέσμευση, ώστε καταναλωτές και επιχειρήσεις να αλλάζουν συμπεριφορά και παραγωγή αποτελεσματικά».

Δημήτρης Νικολακόπουλος-Πρόεδρος ΟΕΒΕΣΝΑ

«Η πράσινη μετάβαση πρέπει να στηριχθεί με κίνητρα, επιδοτήσεις και σταθερό πλαίσιο, ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε καθαρές τεχνολογίες, ανακύκλωση και ενέργεια, γινόμενες πρωτοπόροι χωρίς επιβάρυνση, συμβάλλοντας σε βιώσιμη οικονομία».