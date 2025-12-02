Τι φέρνει η Πανσέληνος στις 4 Δεκεμβρίου στην ερωτική ζωή κάθε ζωδίου

Το πιο σημαντικό γεγονός αυτή την εβδομάδα είναι η Πανσέληνος την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, με τη Σελήνη απέναντι από την Αφροδίτη, τον πλανήτη της αγάπης.

Αυτό μπορεί να σημαίνει από έναν χωρισμό και έναν καβγά έως και γόνιμες συζητήσεις – τουλάχιστον για τα ζευγάρια που έχουν βρει κοινούς κώδικες επικοινωνίας.



Τι επιφυλάσσουν οι επόμενες μέρες, έως την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, για κάθε ζώδιο, λοιπόν;



Κριός

Τις πρώτες μέρες μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια σκαμπανεβάσματα, ωστόσο το τέλος της εβδομάδας σας φέρνει ένα ευχάριστο διάλειμμα με έναν άνθρωπο που έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή σας, ιδιαίτερα μετά από μια ουσιαστική συζήτηση την ημέρα της Πανσελήνου.



Ταύρος

Η Πανσέληνος στους Διδύμους σας βοηθάει να αγκαλιάσετε έναν νέο ρυθμό στην αγάπη, αντί να βρίσκεστε διαρκώς σε τέλμα. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται ίσως φέρνει όμορφες στιγμές με κάποιον που αγαπάτε.

Δίδυμοι



Με τον Πανσέληνο στον πρώτο οίκο σας, είστε έτοιμοι να κερδίσετε αυτό που θέλετε στην αγάπη; Αυτόν το μήνα θα πάρετε μια σημαντική απόφαση, αν είστε σε σχέση, ή μπορεί, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, να κάνετε μια ξεχωριστή γνωριμία.

Καρκίνος

Η Πανσέληνος στον 12ο οίκο σας φέρνει στην επιφάνεια κάποια ζητήματα που έχετε καταχωνιάσει βαθιά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα αποφασίσετε να επισκεφτείτε κάποιον που νιώθει απομονωμένος. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο, θα επιστρέψετε στον εαυτό σας, αλλά με μεγαλύτερη αισιοδοξία για την ερωτική ζωή σας.



Λέων

Αυτή η εβδομάδα φέρνει αυθορμητισμό στη ζωή σας. Μπορεί, ειδικά με την Πανσέληνο στον 11ο οίκο σας, να κανονίσετε συναντήσεις με φίλους και γνωστούς που θα σας δώσουν την ευκαιρία να λάμψετε, μέσα κι έξω. Προετοιμαστείτε να περάσετε το Σαββατοκύριακο με τον σύντροφό σας – και αν είστε single, η Πανσέληνος μπορεί να σας φέρει μια νέα γνωριμία.

Παρθένος

Αυτή την εβδομάδα ίσως νιώθετε ότι η ερωτική ζωή σας περνάει σε μια πιο σοβαρή φάση. Προετοιμαστείτε για μια συζήτηση με το έτερον ήμισυ που θα αποδειχθεί κομβική. Αν είστε single, θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες για γνωριμίες με προοπτική, ιδιαίτερα αν ενδώσετε στην περιπετειώδη διάθεση που εμπνέουν η Αφροδίτη και ο Άρης στον Τοξότη.

Ζυγός

Κάτι σας ωθεί να ταξιδέψετε για να γνωρίσετε κάποιον – είτε πρόκειται για μια σύντομη απόδραση είτε για ένα μεγαλύτερο ταξίδι στο εξωτερικό. Μπορεί, για παράδειγμα, να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση μιας γνωριμίας σας μέσα από εφαρμογή. Αν έχετε ήδη σχέση, προετοιμαστείτε για ένα όμορφο και ομαλό Σαββατοκύριακο.

Σκορπιός

Με την Πανσέληνο στον όγδοο οίκο σας, η εβδομάδα θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ειδικά καθώς η Αφροδίτη και ο Άρης στον Τοξότη ξυπνά τη διάθεσή σας για περιπέτεια. Ενδώστε ελεύθερα: η ζωή είναι μικρή.

Τοξότης

Η Αφροδίτη και ο Άρης στο ζώδιό σας θα συμβάλουν σε μια αισιόδοξη και ρομαντική εβδομάδα όπου θα νιώσετε να αιχμαλωτίζεστε από τη γοητεία των άλλων – και εκείνοι από τη δική σας. Η Πανσέληνος ενεργοποιεί τον οίκο των σχέσεων, οπότε μπορεί να περάσετε περισσότερο χρόνο με τον σύντροφό σας – ή έναν άνθρωπο με προοπτικές να εξελιχθεί σε σύντροφο.

Αιγόκερως

Ο Άρης στον 12ο οίκο σας φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα του παρελθόντος και αναμάσημα αρνητικών σκέψεων που είναι κάθε άλλο παρά παραγωγικά για μια σχέση. Δεν χρειάζεται όμως να τα παίρνετε όλα τόσο σοβαρά: αφεθείτε ιδιαίτερα στο κάλεσμα του Σαββατοκύριακου για επικοινωνία και στιγμές έρωτα.

Υδροχόος

Η Πανσέληνος στον πέμπτο οίκο της αγάπης δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για να περάσετε χρόνο με το έτερον ήμισυ ή, αν είστε single, για μια σημαντική νέα γνωριμία. Αλλά ο Άρης και η Αφροδίτη στον Τοξότη θα ευνοήσουν ιδιαίτερα και την κοινωνική ζωή σας αυτή την εβδομάδα.

Ιχθύς

Η εβδομάδα ξεκίνησε με κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά θα συνεχιστεί με μια σημαντική και ευχάριστη συζήτηση με κάποιον που σας ενδιαφέρει ερωτικά ή τον σύντροφό σας. Μέχρι την Πέμπτη, μπορεί να νιώθετε έτοιμοι να οργανώσετε, με αφορμή την Πανσέληνο, μια ιδιαίτερα ρομαντική βραδιά.

πηγή marieclaire.gr