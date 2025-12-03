Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.

Ταύρος

Η δημιουργικότητα σας βρίσκεται στα ύψη σήμερα! Η μέρα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να εκφράσετε τα ταλέντα σας και να καταπλήξετε τα πλήθη. Πέρα από αυτό, θα σας δοθούν ευκαιρίες να αναλάβετε τα ινία στον επαγγελματικό σας χώρο, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την εξαιρετική δουλειά που κάνατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Δίδυμοι

Το πλανητικό σκηνικό διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε την χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Καρκίνος

Θα υπάρξουν ερωτικά ενδιαφέροντα στην σημερινή μέρα που θα σας αποσπάσουν την προσοχή από άλλες υποχρεώσεις. Και επειδή πέφτετε συνήθως με τα μούτρα όταν πρόκειται για θέματα ερωτικής φύσης, φροντίστε να έχετε ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλετε. Προσπαθήστε ωστόσο να μην παραμελήσετε τα καθήκοντα σας ή να μην κάνετε λάθη και παραλήψεις στην δουλειά.

Λέων

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποια από τις φοβίες σας, προκειμένου να την αντιμετωπίσετε και να την ξεπεράσετε. Θα χρειαστεί να κάνετε ένα θαρραλέο βήμα, να πάρετε μια απόφαση που θα σας δυσκολέψει, αλλά θα ξεπεράσετε ένα σημαντικό εμπόδιο σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο.

Παρθένος

Το πλανητικό σκηνικό στρέφει την προσοχή σας σε ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Ίσως να κάνετε μια αλλαγή στον χώρο σας, να κάνετε επισκευές που χρειάζονται ή ένα σε βάθος ενεργειακό καθάρισμα για την ανανέωση της ενέργειας του χώρου. Οι μέρες προσφέρονται για την αγορά ή την πώληση ακινήτων ή την μετακόμιση σας σε έναν νέο χώρο. Διαφωνίες ωστόσο σε οικονομικά ζητήματα με συγγενικά σας πρόσωπα ίσως να σας αναστατώσουν.

Ζυγός

Υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσετε προκλήσεις κατά την διάρκεια της μέρες, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με άμεσο και δυναμικό τρόπο. Σε ένα εναλλακτικό σενάριο, κάποιοι μεταξύ σας μπορεί να κληθείτε να υπερασπιστείτε τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις σας, κάτι που δεν θα είναι εύκολο, εάν είστε δογματικοί σε ορισμένα ζητήματα.

Σκορπιός

Υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες στις σχέσεις σας, προσωπικές ή επαγγελματικές, τις οποίες θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίσετε, γιατί όσο υποχωρείτε για να διατηρήσετε την ηρεμία, τόσο θα θέτε σε κίνδυνο τα δικά σας συμφέροντα. Είναι καιρός να ορθώσετε το ανάστημα σας και να διεκδικήσετε όσο σας αξίζουν και επιθυμείτε. Δεν είναι ανάγκη να κηρύξετε τον πόλεμο, απλά να θέσετε με σαφή και αδιαπραγμάτευτο τρόπο τα προσωπικά σας όρια.

Τοξότης

Αντλείτε δύναμη και σιγουριά από κάποιο άτομο του περιβάλλοντος σας! Ακούστε τις συμβουλές του, μια και είναι αποστασιοποιημένο από το πρόβλημα που σας απασχολεί και μπορεί να δει με πιο καθαρή ματιά από σας. Μια σπουδαία ευκαιρία θα βρεθεί στον δρόμο σας σήμερα και αν την αδράξετε θα σας χαρίσει σημαντικές επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Αιγόκερως

Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την επιτυχία σας αυτή…

Υδροχόος

Η πνευματικότητα φαίνεται να αποτελεί το επίκεντρο της σκέψης σας κατά την σημερινή μέρα. Πάρτε όση απόσταση μπορείτε από τα τρέχοντα και ασήμαντα της ζωή σας και προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα. Θα σας βοηθήσει να χαράξετε νέα πορεία ζωής.

Ιχθείς

Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.