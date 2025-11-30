Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για τον θάνατο του Δημήτρη Χωρίτου

O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας με ανακοίνωσή του, "εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Δημήτρη Χωρίτου για την πρόωρη και μεγάλη απώλεια, μετά από ένα δύσκολο αγώνα με την ασθένειά του, τον οποίο έδωσε με μεγάλη αξιοπρέπεια.

Ο Δημήτρης Χωρίτος υπηρέτησε με σθένος και χωρίς συμβιβασμούς τη μαχόμενη δημοσιογραφία από διάφορες θέσεις.

Το δημόσιο λόγο του τον χαρακτήριζε η αξιοπρέπεια και η κριτική του ματιά στα γεγονότα, με σεβασμό στη δεοντολογία της σωστής ενημέρωσης. Ήταν υπηρέτης της δημοσιογραφίας με αγώνα για πληρότητα στην παρουσίαση της είδησης και ορθή κρίση στην ανάλυσή της. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Η Πάτρα σήμερα αποχαιρετά έναν πολίτη που προσέφερε πολλά και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό".