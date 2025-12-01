Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025

(Σελήνη στον Κριό – σε γέμιση)

Κριός



Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και αβεβαιότητας για τις

αποφάσεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να

πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η μέρα μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο

καμπής για εσάς στη σχέση σας, γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι για

κάποιες αλλαγές.

Ταύρος

Αισθάνεστε σήμερα ότι μειώνονται τα ενεργειακά σας αποθέματα κάτι που

σας ωθεί να αποτραβηχτείτε από την δράση, να κλειστείτε λίγο περισσότερο

στον εαυτό σας. Έχετε την ανάγκη να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να

ξαποστάσετε. Φροντίστε περισσότερο την υγεία σας, γιατί ίσως να υποβόσκει

κάποιο νόσημα, που θα ήταν καλό να το προλάβετε στο αρχικό του στάδιο.

Δίδυμοι

Ίσως έχετε κατασταλάξει για το τι χρειάζεστε στην προσωπική σας ζωή και

είναι καιρός να το διεκδικήσετε. Εάν βρίσκεστε σε σχέση, επενδύστε στην

ενδυνάμωση της, μια και μπορεί να μην υπάρξει εύκολα άλλο άτομο που να

πληροί τις προδιαγραφές σας… Ο οργανισμός σας ωστόσο στέλνει περίεργα

μηνύματα σήμερα που θα πρέπει να μην τα αψηφήσετε. Έχετε

συσσωρευμένη κόπωση και άγχος και θα σας προκαλέσει κάποιας μορφής

προβλήματα υγείας. Φροντίστε τα εγκαίρως για να μην πάρουν διαστάσεις.

Καρκίνος

Είναι μια μέρα που θα σας κάνει αισιόδοξους, ίσως και περήφανους, σίγουρα

όμως πληθωρικούς και υπερβολικούς. Και λόγω της υπερβολής ή της

αμέλειας σας, τα όσα θετικά θα μπορούσε να μας φέρει το θετικό πλανητικό

σκηνικό θα εξανεμιστούν. Καλό θα ήταν να κάνετε πολύ προσεκτικό χειρισμό

κυρίως των οικονομικών σας τις μέρες αυτές, γιατί θα ξοδέψετε πολλά

χρήματα σε ανώφελες δαπάνες.

Λέων

Η μέρα ενεργοποιεί τον τομέα των αισθηματικών σας σχέσεων. Θα επιδιώξετε

διαύγεια στην σχέση σας και συναισθηματική ασφάλεια για το μέλλον, κάτι

που θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ταίρι σας. Ορισμένοι όμως θα

αποζητήσετε περισσότερη ελευθερία ή θα στρέψετε την προσοχή σας σε κάτι

εντελώς καινούργιο. Είναι ένα διάστημα που θα πρέπει να ληφθούν

σημαντικές αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας οριστικά θολές ή αμφίβολες

καταστάσεις στον τομέα των σχέσεων.

Παρθένος

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνατε κάποια σημαντικά βήματα στην

κατεύθυνση της αναθέρμανσης της σχέσης σας, χρειάζεται όμως συνεχής

ενασχόληση για να παραμείνει το κλίμα καλό… Το παίρνετε σιγά-σιγά

απόφαση ότι ήρθε ο καιρός για τις βαθιές τομές που πρέπει να κάνετε και

σκέφτεστε ακόμη και το ενδεχόμενη της αλλαγής τόπου κατοικίας.

Ζυγός

Αρκετή δράση και κινητικότητα θα έχει το πλανητικό σκηνικό. Τα

συναισθήματα σας συναλλάσσονται, το ένα με το άλλο. Εσείς ας είστε

διαλλακτικοί και προσαρμόσιμοι στις απαιτήσεις της ημέρας. Καθυστερήσεις

στην εργασία και έκτακτες υποχρεώσεις θα σας βγάλουν από το πρόγραμμα

σας σήμερα. Στα αισθηματικά η ένταση θα σας χαλάσει τη διάθεση

Σκορπιός

Έχετε την ενέργεια που απαιτείται αλλά και την διάθεση να ριχτείτε σε μια νέα

περιπέτεια! Για να εξασφαλίσετε όμως την επιτυχία θα πρέπει να είστε

κατάλληλα προετοιμασμένοι! Αφήστε τις φοβίες σας στην άκρη και

αντιμετωπίστε την κατάσταση κατάματα. Δεν θα πιστεύετε πόσο

απελευθερωτικό είναι το συναίσθημα και πόσο καλύτερα αποτελέσματα

μπορείτε να επιτύχετε.

Τοξότης

Ίσως να έρθει κατά την διάρκεια της μέρας η πολυπόθητη αναγνώριση των

προσπαθειών σας στον επαγγελματικό τομέα και να εκφραστεί αυτό μέσα

από μια μισθολογική αύξηση, μια προαγωγή ή με την μετακίνηση σας σε μια

καλύτερη θέση εργασίας. Η περίοδος ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση για

επικαιροποίηση των επαγγελματικών σας σχεδίων, ειδικά μετά και τις

τρέχουσες εξελίξεις.

Αιγόκερως

Μια ιδιαίτερα δυναμική μέρα η σημερινή για τις επαγγελματικές σας ασχολίες

που θα φέρει καλές εξελίξεις. Έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων καθώς και

την συναισθηματική ισορροπία που χρειάζεται για να πετύχετε. Μην

φορτώνεστε ωστόσο με υποχρεώσεις που και σεις γνωρίζετε ότι δεν θα

μπορέσετε εύκολα να ανταποκριθείτε. Κάντε ρεαλιστικά όνειρα για να

μπορέσετε να αποκομίσετε οφέλη.

Υδροχόος

Η χαρισματική σας προσωπικότητα και η έντονη ακτινοβολία σας θα σας

φέρει στον επίκεντρο που ενδιαφέροντος σήμερα. Μην αφήνετε όμως την

κολακεία να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας βγάλει από τον δρόμο

σας. Ίσως αν μην το αισθάνεστε ακόμη, αλλά λόγω της έντονης και μεγάλης

προσπάθειας που καταβάλλατε στον επαγγελματικό τομέα, το μέλλον σας

προδιαγράφεται ασφαλές και ευοίωνο. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό.

Ιχθείς

Θα υπάρξουν κατά την διάρκεια της μέρας κάποιες αλλαγές στην

συμπεριφορά ή στην στάση σας απέναντι σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα.

Μια τέτοια σταδιακή μεταμόρφωση θα σας επιτρέψει να ξεδιπλώσετε

καινούργιες ποιότητες στους γύρω σας ή να αποκαλύψετε άγνωστα στον

κύκλο σας ταλέντα. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει σε βάθος χρόνου σε

σημαντικό βαθμό τόσο τις προσωπικές, όσο και τις επαγγελματικές σας

σχέσεις.